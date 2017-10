[video] – Sud e sinistra secondo Articolo 1. Monito di Abaterusso: “Emiliano non sia capo di una sola fazione”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Sud, lavoro e democrazia” questi i temi della conferenza programmatica promossa dal coordinamento provinciale di Articolo Uno MDP di Lecce svoltasi ieri al Tiziano. Ospite di punta il vicecoordinatore nazionale del partito Arturo Scotto. accanto a lui il coordinatore regionale Ernesto Abaterusso e quello provinciale Salvatore Piconese.

Come ha evidenziato proprio Arturo Scotto, “Sud, lavoro, democrazia sono tre questioni che vanno insieme e sono strettamente intrecciatE. I tassi di disoccupazione che affliggono il mezzogiorno pongono a tutti noi il tema di una vera e propria emergenza democratica. E contemporaneamente un Mezzogiorno che vede classi dirigenti sempre più distratte rischia di trasformarsi in una polveriera rispetto a un resto del Paese che sembra avere agganciato una piccola ripresa senza qualità e senza lavoro”.

“A noi appare in maniera abbastanza inequivocabile – ha aggiunto – che già nella nota di aggiornamento al Def mancano alcune questioni fondamentali: da investimenti, ricerca e innovazione, università e scuola alla grande questione degli investimenti. Si insiste nella politica degli sgravi e incentivi a pioggia per le imprese, non si rinnegano le scelte dei bonus: in questo quadro di chi ci si sta dimenticando? Del Mezzogiorno, che ha sete di investimenti. Da qui, da Lecce, dentro a una conferenza programmatica impegnativa dove siamo riusciti a mettere in campo un sistema di relazioni solido, di interlocuzione con vari settori del sindacato, dell’impresa, dell’università, del mondo degli studenti lanciamo questo allarme”. Insieme all’auspicio – questo è il monito – di un cambio di rotta.

“Il Mezzogiorno, da tempo scomparso dalla programmazione del governo, necessita di essere rimesso al centro del dibattito politico e delle strategie di sviluppo del Paese”, ha evidenziato Ernesto Abaterusso, argomentando come occorra dire “basta” a politiche “emergenziali e assistenzialistiche”. Tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati “su un piano straordinario di grandi investimenti”. Incisivo anche il messaggio politico, rivolto al governatore pugliese Michele Emiliano che progetterebbe una lista civica alleata del Pd in vista delle prossime Politiche: il condizionale e l’incertezza derivano anche dal non sapere ancora nulla sulla legge elettorale.

“La Regione Puglia, lo diciamo da tempo, deve concentrarsi su quelli che sono i problemi principali per i cittadini e il territorio – ha dichiarato – Penso alla santità, ai trasporti, alla lotta contro la Xylella fastidiosa che sta mettendo in ginocchio un intero compatto strategico della nostra economia e sul quale si sono persi tempo e anni preziosi. Un capitolo importate riguarda lo sviluppo economico che deve fondarsi su un utilizzo dei fondi strutturali di provenienza europea frutto di una pianificazione strategica capace di creare investimenti e sviluppo e non finanziamenti a pioggia che rischiano di essere penalizzanti. Tutte cose sulle quali la Puglia sembra essere ancora al palo e per le quali noi di Articolo Uno chiediamo da tempo al Presidente Emiliano e alla sua Giunta un cambio di passo. Lo chiede la Puglia, lo chiedono i pugliesi”.

Poi il monito: “Le elezioni sono oramai alle porte e devono rappresentare un’occasione per Emiliano per dimostrare di essere il capo della maggioranza, non di una sola fazione. Altrimenti l’unico risultato ottenuto sarà quello di far diventare il Consiglio regionale un Vietnam che non sarà in grado di affrontare nessuno dei problemi che stanno a cuore ai pugliesi”.

Salvatore Piconese, segretario provinciale di Articolo 1, ha ribadito come il Mezzogiorno abbia un ruolo centrale anche nella risoluzione di questioni nazionali e che spetti “a noi che abbiamo una cultura democratica e progressista rilanciare questi temi, anche per rendere possibile la ricostruzione di una sinistra italiana capace di mettere in campo una serie di iniziative programmatiche e politiche serie”.

“Uno degli obiettivi che abbiamo di fronte – ha aggiunto – è la lista unitaria a sinistra in vista delle prossime Politiche che serviranno sicuramente a mettere insieme tutto il campo della sinistra. Questa lista unitaria sarà quindi la primogenitura di una nuova soggettività politica legata ai valori della sinistra, del socialismo europea. Un nuovo partito del lavoro“.