Road to California: cosa visitare nello stato degli USA

La California è uno stato appartenente agli USA, per la precisione è lo stato più popoloso degli Stati Uniti d’America, ed è meta ambita di molti turisti provenienti dall’Europa. Viaggiare in California (di preciso in tutti gli USA) potrebbe avere soltanto un unico problema, ovvero quello legato all’autorizzazione ESTA.

L’ESTA fa parte del programma Visa Waiver Program, un programma elettronico che permette di non dover richiedere il foglio di visto per poter fare scalo negli Stati Uniti. L’Italia, come altri paesi dell’Europa, ha aderito a questo progetto, un progetto che dimezza le tempistiche per poter partire nel continente americano senza nessun problema, l’importante è che sia una richiesta per turismo o lavoro che non superi i 90 giorni. L’ESTA è infatti un’autorizzazione (bisogna rispondere a delle domande) che viene compilata online dal richiedente (può esser fatta anche per più persone) e che verrà esaminata in un massimo di 72 ore. Raramente non viene concessa, per vedersi negata l’ESTA vorrà dire che vi sono alcuni problemi legati al passato come ad esempio l’esser stati in carcere; in caso di risposta negativa non dovete però preoccuparvi, potrete raggiungere gli USA facendo richiesta di visto, anche se per quest’ultimo ci vorrà un periodo di richiesta ed autorizzazione molto più lungo.

Un viaggio in California senza ombra di dubbio è un qualcosa di veramente eccezionale ed unico, basti pensare che fanno parte di questo stato città come Los Angeles, San Diego, Oakland e San Francisco e che quindi potrete trovare innumerevoli attrazioni da visitare. Tra i siti storici ed i museo più importanti troviamo Alcatraz, General Sherman Tree, Indian Canyons, Museo della USS Midway, Legion of Honor, Palm Springs Air Museum. Da non sottovalutare anche le attrazioni come Golden Gate, Disneyland, Balboa Park, San Diego Zoo Safari, Half Dome, Warner Bros Studios o gli Universal Studios di Hollywood. Andare negli Stati Uniti vuol dire anche prendersi del tempo perché certamente non sarà una gita breve ma richiede un viaggio di almeno una decina di giorni, in modo tale da poter fare più tappe all’interno stesso della California e rendere il vostro viaggio ancora più incredibile. Negli USA si può volare in qualsiasi “condizione”, ovvero da soli, con il proprio partner (alcuni posti sono veramente romantici) o fare un bellissimo viaggio di gruppo con i propri amici, ma il consiglio che però vi diamo è quello di portare con voi sempre una copia della vostra autorizzazione ESTA in modo tale da velocizzare i tempi in caso di controlli.