L’oroscopo di oggi martedì 3 ottobre 2017

ARIETE – La quiete dopo la tempesta? Oggi si. Quando ti sembrerà che il lavoro cui hai dedicato giornate e nottate intere sia definitivamente perso o compromesso, allora accadrà qualcosa che farà accendere una lampadina e il peggio sarà scongiurato. Peccato che a fine giornata sarai letteralmente a pezzi!

TORO – L’amore o la voglia di innamorarsi o comunque la sensibilità all’altro c’è, quindi sul fronte emotivo va tutto benone. Sul fronte lavorativo tutto filerà liscio se non fosse che qualcuno cercherà con modi mal celati di farti le scarpe, e tu lo sai.

GEMELLI – Le conquiste e le certezze professionali domineranno la tua giornata, sei bravo, oggi lo sanno anche gli altri. Il tuo impegno oggi riceverà il premio e il riconoscimento tanto atteso. A fine giornata sarai forse un po’ stanco, certo, ma che soddisfazioni!

CANCRO – The time is now. Chiama la palestra o la piscina più comoda per te e prenota un appuntamento per visionare tutti i corsi e iscriverti, oggi devi fare qualcosa per te e per la salute del tuo corpo.

LEONE – Amore litigarello oggi, o in generale, per single e non, un totale disinteresse all’affettività. Troppo concentrato su lavoro, guadagni, impegni, scadenze, e per tutto il resto non rimane tempo. In serata, un abbaraccio, una carezza, ti riconcilieranno con la dimensione umana della vita e ti sembrerà di aver sprecato tempo.

VERGINE – Pressione alta, in tutti i sensi. Oggi tutti, le persone che ti circondano come anche il caso, il fato, il destino e chi più ne ha più ne metta, cercheranno di metterti alla prova riempendoti di beghe, impegni e rogne da risolvere. Farai tutto splendidamente, ma in serata sarai semplicemente a pezzi!

BILANCIA – Tutto quello per cui hai lavorato e sudato negli ultimi mesi oggi porterà i suoi frutti professionali ed è su questo che devi concentrarti. Anche se sei stanco e se la vita privata ora non va come dovrebbe, oggi devi pensare al lavoro, avrai tempo di sistemare tutto il resto.

SCORPIONE – Le cose d’altri, le donne e gli uomini d’altri, i ruoli aziendali d’altri non si toccano. E tu lo sai molto bene. E’ per questo che forse quel ruolo tanto inarrivabile oggi potrebbe essere tuo conquistandolo sul campo e senza fare le scarpe a nessuno, anzi, con il supporto e la soddisfazione e la collaborazione di tutti i colleghi.

SAGITTARIO – La famiglia oggi sarà al centro dei tuoi pensieri e del tuo sentire. Giornata di cambiamenti e scelte che vuoi condividere solo con chi sai ti vorrà bene qualsiasi scelta farai e che ci sarà sempre anche se a dividervi presto potrebbero esserci km e km di distanza.

CAPRICORNO – Andare in Banca o controllare la propria situazione finanziaria online può spesso non essere una gran gioia, per te invece lo è. Sacrifi e rinunce fatte sino ad oggi ti hanno fatto mettere da parte un bel gruzzolo utile ai progetti futuri. Qualcosa sta per prendere forma…

ACQUARIO – Se il lavoro oggi può attendere e procedere in maniera serena, il tuo corpo e la tua salute, il tuo equilibrio psicofico hanno bisogno di buoni propositi e di fatti. Palestra? Piscina? Scegli tu.

PESCI – Passione a fiumi, amare come se non ci fosse un domani, ascoltare senza mai stancarsi, e ancora passione a non finire. Giornata intensa ma piena d’amore per chi come te tante volte è limitato dalla timidezza.