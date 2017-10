Al via i corsi de “La macchina attoriale”, scuola di Salvatore Della Villa

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Lunedì 16 ottobre partirà ufficialmente “La macchina attoriale”, centro di formazione e ricerca dell’attore della compagnia diretta dal regista Salvatore Della Villa.

La scuola, con quattro sedi nelle città di Lecce, Galatone, Maglie e Surano, propone tre moduli didattici (professionale, non professionale e bambini e ragazzi) e si inserisce all’interno del più ampio progetto “Teatri dell’Agire”. Tra i docenti, con Della Villa, l’attrice Gabriella Monteduro, l’attore e regista Alfredo Traversa, la coreografa e danzatrice Enza Curto e il compositore e musicista Gianluigi Antonaci.

Gli appuntamenti per il colloquio conoscitivo obbligatorio per il corso professionale e non professionale proseguiranno fino al 10 ottobre. Per il corso per bambini e ragazzi non è previsto un colloquio, ma sarà necessario solo dare la propria adesione.

La qualità dell’insegnamento offerto è mirata al mestiere dell’attore, fattore fondamentale, di cui si permea tutta la didattica proposta. Le discipline di lavoro saranno fonetica dizione, recitazione, training fisico e vocale, metrica e interpretazione del verso, teatrodanza, ritmo ed elementi musicali, scrittura e studio del personaggio, improvvisazione, action. Le lezioni si svilupperanno intorno allo studio e all’acquisizione degli strumenti tecnici dei più importanti metodi di recitazione internazionale, in maniera pratica e con applicazione immediata su monologhi e scene.

La Macchina Attoriale inoltre programmerà periodicamente (2-3 giorni) condotti da attori e registi nazionali e internazionali, per la conoscenza e l’apprendimento di specifiche tecniche e discipline che saranno indirizzati non solo agli allievi già frequentanti i corsi, ma anche ad allievi esterni che vogliono approfondire specifici aspetti della preparazione attoriale ma non prediligono un percorso continuativo. Inoltre gli allievi saranno coinvolti negli incontri, nell’allestimento delle produzioni della Compagnia al Teatro Comunale di Galatone, al Teatro Sotterraneo-Ipogeo Bacile di Spongano, nella Biblioteca M. Paiano di Vignacastrisi e al Teatro “Nuovo Cinema Paradiso” di Melendugno.

Info e prenotazioni

Compagnia Salvatore Della Villa

327.9860420 – Compagnia Salvatore Della Villa327.9860420 – salvatoredellavilla.teatro@ gmail.com