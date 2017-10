Nascita a Casarano, Asl: “Avvenuta nel Blocco Parto”. Sanguedolce: “Piano di Riordino? Non c’entra nulla”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “La nascita è avvenuta regolarmente nel Blocco Parto dell’Ospedale di Casarano”.

E’ quanto precisa, in una nota, l’Asl di Lecce in relazione a notizie di stampa delle ultime ore.

Una donna alla sua terza gravidanza e alla 34^ settimana di gestazione si è presentata stamane alle 5.45 nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Casarano, accusando dolori.

Secondo quanto riportato dalla Asl, sarebbe stata chiesta la consulenza al ginecologo di turno, che non avrebbe ritenuto opportuno il ricovero, rimandando la donna al Pronto Soccorso con il consiglio di recarsi in un ospedale dotato di Utin. Ovvero dell’unità di terapia intensiva neonatale.

Nel frattempo, però, i dolori sono aumentati e il neonato ha iniziato il suo periodo espulsivo, la fase finale del parto. La donna è stata a quel punto condotta nel Blocco Parto dove ha completato la nascita, assistita dall’ostetrica e dalla ginecologa.

La madre e il neonato, che si presentava podalico, sono in buone condizioni di salute.

La Asl Lecce, in ogni caso, si è riservata di approfondire ulteriormente le circostanze in cui si sono svolti i fatti.

Come ha spiegato il direttore sanitario Antonio Sanguedolce, raggiunto al telefono da ilpaesenuovo.it, la vicenda non ha a che fare con la questione della dismissione del punto nascita di Casarano in attuazione al Piano di riordino ospedaliero, ma con la valutazione medica del livello di urgenza sulla situazione che si è presentata.

E’ vero, infatti, che i ricoveri sia per l’Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia sia per l’Unità Operativa Complessa di Pediatria di Casarano sono sospesi dal 23 settembre ed è anche vero che, in base a quanto comunicato dalla Asl, era stato previsto un passaggio intermedio, dal 23 e sino al 30 settembre, “con la conservazione dell’attuale assetto organizzativo della turnazione, in modo da fronteggiare eventuali emergenze”. Tuttavia, successivamente, la stessa Asl ha emanato una delibera prevedendo una proroga, in attesa di successive disposizioni: l’équipe è ancora operativa, dunque la gestione di casi urgenti viene ancora garantita. Questo perché vi è un ricorso presentato al Tar dall’amministrazione comunale di Casarano che non ha mai accettato la chiusura del punto nascita del “Ferrari”: domani se ne saprà l’esito.

Il punto, nella vicenda in oggetto, sarebbe dunque un altro, secondo quanto spiega Sanguedolce: “La 34esima settimana è pretermine, quindi il protocollo prevede il ricovero dove c’è l’Utin“, ovvero la terapia intensiva neonatale: gli ospedali attrezzati in tal senso sono quelli di Lecce e Tricase.

Sanguedolce spiega che ci sarà una verifica interna per indagare “l’appropriatezza o meno della valutazione urgente/non urgente“, nel senso che se si ritiene un caso urgente il trasferimento in struttura con Utin avviene in ambulanza con accompagnamento del medico: in questo caso, il parto della donna era imminente. Pertanto la domanda a cui la verifica interna dovrà rispondere è se gli operatori in servizio abbiano proceduto con valutazioni corrette o se vi sia stata, invece, qualche lacuna nel giudicare l’imminenza del parto.

“Uno dei motivi per cui si stanno riducendo i punti nascita in Puglia come in Italia – è la considerazione conclusiva di Sanguedolce – è proprio questo: nei centri nascita devono essere presenti il più possibile le terapie intensive neonatali. Il tema di fondo di questi giorni è che casi di questo genere non possono essere trattati da ospedali senza attrezzature e Casarano non ha mai avuto l’Utin“. In altre parole, per Sanguedolce, “l’episodio in questione conferma proprio che bisogna concentrare i centri nascita in pochi presidi dotati di tutta l’attrezzatura, proprio per evitare situazioni del genere, anche se poi questo caso è stato condotto con successo”.