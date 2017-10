Nardo’ – Picerno 0 – 1: al 94′ Esposito gela il Toro

Share 0 Share 0 Share 0

COPERTINO (Lecce) – Partita in equilibrio per tutti i novanta minuti tra il Nardò è il Picerno, ma il Toro scivola e perde il match nei minuti di recupero. Ancora una sconfitta, quindi, per il Nardò, la seconda consecutiva dopo il ko di Pomigliano d’Arco.

Al “Guido Vantaggiato” di Copertino (il “Giovanni Paolo II” è oggetto di lavori in corso al manto erboso) Taurino si affida al consueto 3-5-2, De Pascalis figura sulla linea dei difensori, Mangione largo a destra, esordio in granata per l’estremo difensore Cavana; Arleo risponde con un 3-4-1-2 con Esposito ispiratore alle spalle di Cruz e Franzese.

Ospiti vicinissimi al vantaggio al 15′: punizione da posizione defilata, Impagliazzo svetta di testa e spedisce fuori di un pelo. Pronta risposta dei granata: cross di Mangione, girata di Cavaliere insidiosa ma il classe ’99 viene pescato in posizione di fuorigioco. Al 20′ ci prova Versienti, Ioime blocca la sfera. Ancora Toro al 27′: schema da corner, Bertacchi pesca Prinari che di prima gira in porta, Ioime è autore di un autentico miracolo. E al 35′ il numero uno dei lucani si supera su Cavaliere, a botta sicura col mancino su cross di Alessio Palmisano. È l’ultima emozione di un primo tempo che si chiude in parità.

Gara che resta vivace anche nei secondi 45 minuti con azioni ed occasioni rete da una parte e dall’altra. A pochi secondi dalla sirena arriva però la doccia fredda per i granata: Alessio Palmisano poco efficace in un rinvio, l’azione si sviluppa poi sulla sinistra con la palla scodellata verso il centro per il neo entrato Roberto Esposito che trafigge Cavana per lo 0-1. Ospiti in paradiso.

È un gol che permette al Picerno, a braccetto col Cerignola, di restare in scia della capolista. il Nardò nel prossimo turno sarà atteso dalla trasferta di Francacilla in Sinni (reduce dalla vittoria esterna a spese della Sporting Fulgor).

TABELLINO: NARDÒ-AZ PICERNO 0-1

NARDÒ: Cavana, De Pascalis, Caporale, Bertacchi (54′ Gigante), Schiavino, Mangione (59′ Capristo), A. Palmisano, Versienti (85′ Cassano), Balistreri (66′ Agodirin), Prinari, Cavaliere (71′ G. Palmisano). A disposizione: Mirarco, Bolognese, Greco, Cicerello. Allenatore: R. Taurino.

AZ PICERNO: Ioime, Franzese (77′ Agresta), Conte, Cruz (66′ R. Esposito), E. Esposito, Cosentino, Caponero (66′ Agnero), Sgovio (46′ Boachie, 90′ Imbriola), Carrieri, Impagliazzo, Matinata. A disposizione: Amato, Salcino, Tedesco, La Gioia. Allenatore: P. Arleo.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco). Assistenti: Gennaro Russo (Napoli) e Luigi Gallo (Avellino)

MARCATORI: al 94′ Esposito (P)

NOTE: Pomeriggio nuvoloso, temperatura intorno ai 24°, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Bertacchi, Caporale (N), E. Esposito (P). Espulsi: nessuno. Recupero: 0’pt, 6’st.

Oronzo Cristian Guarino