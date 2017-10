L’oroscopo della settimana dal 1 al 7 ottobre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Settimana lenta, stanca, a tratti annoiata, eppure produttiva con qualche picco di grande creatività. Non sarà mai un fermo assoluto, ma solo latenza. Sotto ogni apparenza, tutto è in movimento. Per questo sei rilassato ma non fermo e seminerai in ogni ambito, consapevole che i risultati professionali e amorosi per i single e per chi cerca conferme, non tarderanno ad arrivare. Trova il tempo e la voglia per prenderti cura del corpo.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Tutto può cambiare, sempre, da un momento all’altro. E questa settimana potrebbe essere la settimana delle novità, dei sogni che diventano realtà, dei cambiamenti. Forse vedrai tutto sotto una nuova luce, o forse vedrai tutto per quello che è davvero per la prima volta, forse stai valutando un cambiamento radicale per la tua vita. Saranno giorni di scelte, riflessioni, propositi. Forse stai per fare un viaggio per riscoprire e ritrovare te stesso.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Questa è la settimana del premio. Perchè se semini bene prima o poi raccogli. Hai lavorato tanto, tantissimo e i primi risultati si vedono con successo. Consensi e attenzioni inaspettate non mancano. Sei entusiasta, ma oltre a goderti i successi ricorda di trovare sempre il giusto equilibrio tra vita privata e lavorativa, cosa non sempre o quasi mai facile. La famiglia ti reclama, la tua professionalità anche.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Tutto procede al meglio, ma questa settimana dovrai imparare a far sentire amato il tuo partner tutti i giorni come fosse il primo. La routine spesso oltre a creare stress porta ad allontanarsi dai sentimenti, dagli impegni legati alla sfera familiare ed affettiva. Dovrai quindi imparare a lasciare problemi e pensieri fuori casa. Nuovi progetti bollono in pentola e non solo lavorativi.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Questa settimana avrai una grinta e una energia invidiabile e al lavoro come in famiglia sarà complicato starti dietro. Sarà tutto un correre, andare, venire, uscire, partire, senza mai fermarti se non nel weekend quando sentirai la necessità fisica di rallentare e passare del tempo con chi ami e ancor più ti ama.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Distrarti dai tuoi impegni, dalla tua precisione, dalla tua smania di controllo e analisi è a dir poco impossibile, soprattutto in questo periodo che al lavoro è tutto un fermento di progetti nuovi e cose da fare da cui dipende il prossimo futuro tuo e della realtà in cui lavori. Tutto un costruire in vista di un inverno che ti porterà grandi novità e impegni, anche in amore.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Settimana senza una linea ben precisa, anche tu che non lo fai mai, vivrai alla giornata senza particolari programmi se non quelli dettati dalla routine. Talvolta capita che se si è abituati a programmare tutto si arriva al punto in cui non si vuole programmare niente. Dunque, questa settimana ama e lavora con impegno il resto verrà da sè.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Concentrato sul da farsi, preso da mille impegni e scadenze, forse questa settimana accadrà qualcosa che ti farà vedere tutto sotto una nuova prospettiva. Ecco che sarai più accomodante, comprensivo, accogliente e sensibile del solito, ecco che comincerai a rivedere l’ordine delle tue priorità e forse a pensare a cambi di rotta repentini per la tua vita.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Forte e deciso, convinto e solido come non mai, questa settimana sarai una vera e propria ancora di salvezza, soprattutto al lavoro, perchè tutto conta e poggia su di te. La tua affidabilità, amicizia, tenacia, capacità di supportare chi è in un momento di difficoltà, la tua professionalità sarà chiave di volta di giorni di successo. L’amore c’è, passione e sentimento non mancano, e questi 7 giorni potrebbero darti tanti motivi per restare scalfiti nella tua memoria.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Nonostante la stanchezza, questa settimana il lavoro e la professionalità verranno prima di tutto, forse un pò troppo a discapito della sfera sentimentale e familiare che non riesci a goderti neanche a fine giornata proprio perchè troppo stanco. Eppure la famiglia, gli affetti ci sono e hanno bisogno di te. Forse è il caso di fermarsi a pensare e a riorganizzare tempi e giornate. Buona forma fisica e situazione economica serena.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Sei altrove, sei mentalmente assente e la settimana potrebbe passare quasi inosservata agli occhi del cuore. La stanchezza non è solo fisica, ma mentale, e tutto un pò ne risentirà. A metà settimana recupererai un pò forze ed energie e tutto andrà meglio. Questa settimana lasciati trascinare in nuove avventure da chi ti è intorno. Lasciati andare.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Settimana frastagliata come le alte scogliere di Dover! Ogni giorno diverso a modo suo eppure così uguale. Tra problemi e imprevisti, beghe e problematiche varie tu comunque ne uscirai vincitore. Forse stanco e provato, forse con qualche litigata di troppo in famiglia, ma poi arriverà il tuo weekend e le tue ore d’obbligo tra le braccia del divano e anche le giornate peggiori saranno un lontano ricordo.