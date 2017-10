L’oroscopo del mese di ottobre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Ottobre sarà un mese di grande fermento, ma nessuna particolare esplosione. Tante le cose pronte a giungere a maturazione, ma a Novembre. Questa attesa ti renderà irrequieto. Giornate ‘no’ al lavoro e in amore, ma si sa non può sempre andar bene, e non sarà poi tutto da buttare, quindi, pensa positivo! Non sarà un mese facile, anzi, piuttosto in sordina, di semina silenziosa, ma impaziente. Avrai così il tempo di fare tutto per bene e questo momento di consolidamento potrebbe anche farti comodo, soprattutto quando vorrai esplodere, dire tutto quello che pensi, sbattere la porta e andartene, urlare in faccia a qualcuno quanto sia ‘piccolo’… ma non potrai, perchè sai che il tuo momento sta per arrivare e che si tratta solo di saper aspettare. Del resto, ride bene chi ride ultimo e Giove e Venere sono li pronti a festeggiare il tuo successo che non tarderà ad arrivare. LAVORO E SOLDI – L’umore, distratto e intollerante, farà il resto. Non fare e dire cose di cui ti pentirai! Urano, Mercurio e Platone non ti aiuteranno a mantenere la calma, anzi, si divertiranno un pò a mettere alla prova i tuoi nervi. Per tua fortuna tante volte riuscirai ad evitare danni. Forse anche grazie a Venere che avrà poteri distensivi su di te. Questo fermento misto a nervosismo per fortuna non sarà mai distruttivo, anzi, ti aiuterà a fare chiarezza nelle relazioni professionali. Importanti opportunità a fine mese. AMORE E EROS – Non hai un partner? Trovalo, leggero e libero di ogni moralismo, ama e lasciati andare, cadi in tentazione, provaci. L’antidoto a qualsiasi problema possa presentarsi è l’amore, fare l’amore, dedicarsi al partner, lasciarsi andare, solo così anche questo grigio Ottobre saprà splendere di calda luce. Comprensione e tolleranza vincono anche in amore. SALUTE – La chiave del tuo benessere psicofisico, mai come in questo inizio autunno, è tutta sotto le lenzuola. E amore sia… Il tuo corpo dipende molto dalla tua testa, entrambe questo mese saranno strettamente legate a quello che accadrà in camera da letto, in tutti i luoghi e in tutti i laghi cantava qualcuno…

TORO (20 aprile – 20 maggio): Non è forse il tuo momento migliore. Tanti i motivi di discussione con il partner e un pò con chiunque, difficile mantenere gli equilibri, difficile mantenere la calma quando ti assale il dubbio di aver sbagliato anche troppe scelte soprattutto personali. Gentile, accogliente e disponibile, sarai quasi irriconoscibile per molti, partner compreso che forse non aspettava altro. Urano e Venere, Giove e Marte, mano a mano ti accompagneranno in un mese fatto di grande impegno, grandi soddisfazioni, opportunità e sogni forse da realizzare. Non ci saranno forse notizie travolgenti o fatti eclatanti, ma un generale senso di serenità. Certo il tuo lato negativo e polemico non andrà in vacanza e come sempre ogni motivo sarà buono per farlo venire a galla, ma è anche vero che il muso lungo durerà meno del solito. Impara a vivere con più leggerezza. Non c’è bisogno di scornarsi su ogni cosa. LAVORO E SOLDI – E se arrivasse la tanto attesa promozione? Se arrivase una inaspettata offerta di lavoro? Tutto può succedere. Il conto in banca non sarà da nababbi ma tutto sommato ti regala grande serenità. Il lavoro di squadra si rivelerà vincente e tu un elemento di grande valore. La tua flessibilità, predisposizione all’ascolto e capacità di fare gruppo più che ansimare per affermare la tua leadership, ti renderà particolarmente benvoluto. Giove protegge la tua professione e soprattutto la tua crescita e saprà premiare il tuo impegno. AMORE E EROS – Complice senza dubbio il bisogno di ‘pellè, che per te, segno passionale e focoso, non conosce soste e pause, e grazie a Venere caliente come non mai, sarà un mese d’amore, tanto sentimentale e tanto fornicatorio! Sentimento e comprensione regolare, e amori stabili che confermeranno la loro solidità. Se l’amore non c’è, ecco che potrebbe essere il momento giusto per innamorarsi. La voglia c’è. In entrambi i casi sentirai il bisogno di trascorrere tutto il tempo possibile con la persona amata o che stai cercando di conquistare. Ti lascerai sorprendere da incontri al buio organizzati dai tuoi amici. SALUTE – Pigro e pantofolaio niente e nessuno riuscirà a trascinarti fuori casa. Per amore, per compiacere il partner o la persona che ti piace potresti anche osare qualche sforzo estremo che per te vuol dire lunghe passeggiate, pedalate, nuotate etc, etc, ma senza esagerare, va bene l’amore e l’interesse, ma non puoi certo fingere di essere un amante dello sport se non lo sei.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Strano questo inizio autunno per te Gemelli che con l’estate, la peggiore di sempre forse, hai archiviato il sorriso, l’entusiasmo, la forza, la grinta. E così ottobre ti trova spento, grigio, nervoso, in generale con una gran voglia di tornare indietro in quel tempo in cui sai di essere stato felice. Le responsabilità pesano, le rinunce pesano, i problemi non mancheranno e anche sul lavoro registrerai uno stop mentale che non ti appartiene. Mese più negativo che positivo. I pianeti sono tutti li a farti dare il peggio di te, o quasi. Nervosismo, antipatia, intolleranza, irascibilità e tutto quello che ti porta a farti allontanare anche da chi non ha colpa alcuna di quanto senti e ti accade. Periodo pesante e intenso, Saturno è contro e non sarà facile uscirne. Venere arranca, forte nelle radici per le coppie in essere sopporterà anche i temporali più violenti, sarà invece del tutto assente per i single che ora desiderano pensare solo a se stessi. LAVORO E SOLDI – Calma e sangue freddo. Mese complicato ma saprai mantenere rapporti e relazioni serene con capi e colleghi. Il lavoro in generale risentirà di questa negatività anche se in questo ambito più che in altri ti conviene da subito imparare a contenere tutto il malessere che a torto o a ragione accumulerai. Dovrai imparare a organizzare meglio il tuo tempo e a rimanere concentrato su gli obiettivi, Urano saprà aiutarti AMORE E EROS – Amore non pervenuto. Se sei single semplicemente resterai tale ancora per molto, ma se non lo sei le sfuriate non mancheranno e il rischio che anche il partner più paziente ti mandi a quel paese è altissimo. Verso fine mese la situazione si ammorbidirà, ma questo non basterà in alcuni casi a rimediare ai danni ormai fatti. Nettuno non sarà certo amico. Vorrai star da solo, nessuno intorno, ma assoluta libertà di azione e pensiero. Venere presente solo con rari slanci di passionalità, e non è da te. SALUTE – Devi regalarti un giorno alle terme o in un centro bellezza e benessere, devi volerti un pò più bene, e proprio quando pensi che anche tutte le guerre del mondo siano causate dal tuo KO emotivo allora è tempo di reagire. Il malessere generale non può che essere anche malessere psicofisico. Trasandato e nervoso, non sei il ritratto della salute e della felicità, dunque dovrai correre ai ripari.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Instancabile, questo mese non avrai neanche un attimo per respirare. Riuscirai in un certo qual modo a fare tutto e sempre quello che ti piace più fare, nonostante la stanchezza. Proprio per questo chi ti è vicino non comprende o forse è annoiato dalle tue continue lamentele per la stanchezza e per le rinunce fatte. Questo mese imparerai che ogni scelta implica pro e contro e che è bene averne subito consapevolezza per non avere problemi dopo. Se normalmente sei chiuso a riccio e in amore non ti esponi mai troppo, questo mese non avrai il tempo e la concentrazione necessaria per stare a pensare troppo su cosa sentire e come agire, e così vivrai l’amore con leggerezza e trasporto, finalmente più di pancia che di testa. Urano ti regalerà a tratti distensione e un generale senso di soddisfazione per quello che sei e vivi. Ritaglia un pò di tempo per te, per cose semplici ma che siano tue e basta. Marte come sempre ti renderà un guerriero. LAVORO E SOLDI – L’autunno ti vede carico e forse troppo preso sul lavoro. Ti premierà l’entusiasmo e il piacere che ti da fare quello che fai. Questo mese sarà tutto un crescere… anche per il tuo conto in banca! Giove come sempre ti supporta in ambito lavorativo. Hai ritrovato lo slancio e l’entusiasmo che forse in settembre si erano un pò affievoliti. Ottobre saprà rispettare le tue aspettative. AMORE E EROS – Se sei single forse troverai qualcuno capace di amarti e forse sarà la storia che dura una vita. Guarda in faccia il mondo e avanti così! Marte, Saturno e Venere ti vogliono innamorato, passionale, malizioso e molto altro. Finalmente hai deciso di lasciarti andare, anche se fosse solo per una sera, di lanciare il cuore oltre l’ostacolo, di superare le tue paure. SALUTE – Forse il troppo lavoro ti regalerà un bel deficit di sonno, ma si sa, il sonno perso non si recupera più. Dunque non ti resta che dormire di più almeno nel weekend e complice anche qualche incursione sotto le lenzuola, certe mattine farai davvero fatica a svegliarti. In forma, agile e vigoroso, Ottobre saprà volerti bene.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Le tue finanze? In rosso, proprio come il caldo colore delle foglie d’autunno, solo che il rosso del tuo conto non ha nulla di poetico. Investimenti sbagliati, pagamenti non previsti, spese extra non rimandabili, certo è che ora ti ritrovi a contare i soldi in tasca. Mese di rinunce, di troppi no alle uscite tra amici, ma anche di grande relax casalingo che apprezzerai sia se sei single sia se sei in coppia. Fermarsi, rallentare, trascorrere una serata, o più di una, in pigiama sul divano con un bel libro o un bel film serve, può addirittura essere catartico. Nettuno stimolerà la tua parte più intellettuale, Marte terrà sveglia la tua imprenditorialità e già a fine mese le tue finanze si risolleveranno e presto recupererai la serenità economica anche con gli interessi. L’amore se c’è è forte e nella buona e nella cattiva sorte sarà al tuo fianco. Venere è solida, convinta, concreta, innamorata, passionale. LAVORO E SOLDI – Se sai bene cosa vuoi, sai anche che dovrai lavorare tanto. Dovrai impegnarti il doppio e fare comunque il tuo anche se l’entusiasmo mancherà e gli stimoli anche. Non perdere di vista l’obiettivo finale e dacci dentro al massimo. Verso la fine del mese le cose cambieranno e tu respirerai, con le tasche piene grazie alla presenza costante di Giove, e le soddisfazioni non mancheranno. AMORE E EROS – Se hai un partner sarà un mese di regolarità. Se hai un amante, questo mese la tua vita parallela proseguirà serena, si fa per dire, anche se a fine mese dovrai forse fare una scelta. Se sei single forse potrai innamorarti. Di qualunque tipo sia l’amore che stai vivendo o che sta per sbocciare, potrai solo viverlo, non sei del resto nel periodo giusto per fare programmi o farti domande. Dunque, Venere saprà assecondare i tuoi desideri e ti insegnerà a vivere l’amore ora e subito. SALUTE – Impara a volerti bene. Attento agli acciacchi di stagione, al primo freddo, alla pioggia. Nulla di grave, ma darai il benvenuto all’autunno prendendo tutto quello che porta con sè il passaggio a temperature più fresche, quindi copriti, fai incetta di vitamine e spremute.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Mese di scelte caro Vergine. Certo non sarà semplice come scegliere al mattino come vestirti, ma tu sai esattamente dove vuoi arrivare e cosa vuoi ottenere e ogni scelta sarà finalizzata a quello. Non mancheranno distrazioni e momenti di rallentamento se non di pausa, non sarà sempre facile dire ‘no’ e non sarà certo più semplice dire ‘sì per te che non ami i compromessi. Questo Autunno saprà sorprenderti. Per te grande entusiasmo e voglia di fare. Non starai fermo un attimo, hai voglia di viaggiare, ascoltare, scoprire, capire, crescere, guardare, sentire sulla pelle, amare. Venere amplificherà le tue emozioni: single o in coppia sarà un mese d’amore. Il lavoro prenderà o comincerà a prendere la piega che speravi, Urano non ti farà mai mancare quell’entusiasmo proprio di chi è brillante di natura. Qualche idea geniale o fuori dalle righe potrebbe fare la differenza. Ottimi i rapporti interpersonali. LAVORO E SOLDI – Sei più che mai padrone del tuo destino, e ogni scelta professionale sarà fondamentale per costruire e far crescere la tua formazione e preparazione. Dacci dentro, credi in te, forza ed entusiasmo e questo mese lo ricorderai per tanto tanto tempo. Shopping? Si puoi, entrate extra grazie a Giove e così potrai farti qualche regalo. Le risposte che cercavi, le opportunità in cui speravi, gli incontri che non osavi sognare, tutto accadrà, magicamente, e ogni tuo sforzo e sacrificio e ogni tuo passo fatto per crescere e migliorarti verrà ripagato come meriti. AMORE E EROS – Conferme di un amore che c’è da tempo e magari nuovi progetti di coppia, voglia di innamorarsi e magari l’incontro della persona giusta, voglia di pensare a un figlio. In generale, voglia di compagnia, voglia di amare e farsi amare. Amato e benvoluto, sarà un mese di grandi sentimenti ed emozioni forti per te. Del resto per Venere sarà facile aiutarti a conquistare chi ti piace. SALUTE – Sarà un mese carico di sorrisi e feste, e il tuo equilibrio psicofisico non è mai stato così grintoso ed energico. Sei in formissima. Anche se qualche raffreddore potrebbe arrivare, sarai così al settimo cielo per mille motivi che neanche ci penserai.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Nulla o quasi andrà come vorresti, eppure, se da un lato ti sentirai fermo, immobile, in balia di quello che non accade, in balia delle risposte che non arrivano, dall’altra avrai motivo per essere fiero di te. Se per certe cose non puoi fare altro che aspettare, per altre sei assolutamente padrone del tuo tempo e delle tue scelte. Se il lavoro è sterile, ecco che tutto il resto è in continua evoluzione. Non manchi di iniziativa ed entusiasmo e tutto sommato penserai che potrebbe anche andar peggio, quindi meglio non lamentarsi. Se la situazione economica, lavorativa e il futuro in generale ti preoccupa, il modo migliore per reagire è stare sereno e rimboccarsi le maniche. Giove ti farà star tranquillo sul fronte economico e magari potrai regalarti un weekend fuori, Urano ti darà grande spirito d’iniziativa e Venere, confusa e labile, non sarà proprio fuoco e fiamme. LAVORO E SOLDI – In generale dovrai continuare a fare il tuo, a dare il massimo, a impegnarti con costanza anche se gli stimoli saranno del tutto assenti e se avrai spesso voglia di rispondere in mal modo a colleghi e superiori, chiudere tutto e andar via. Non puoi farlo e non devi farlo anche perchè la situazione economica è delicata e non puoi rischiare. Anche al lavoro non accadrà nulla di particolare. E se stai cercando lavoro le risposte di cui sei quasi certo non arriveranno e forse dovrai aspettare Novembre. Novembre sarà per te un mese brillante e arriva in fretta. AMORE E EROS – Per gli innamorati sarà un mese di lascia e prendi o di alti e bassi. L’amore si sa non basta anche se talvolta può essere tutto. Stizzoso e litigarello, anche sotto le lenzuola a tratti la scintilla si riaccenderà, ritroverai la serenità che solo il contatto pelle a pelle sa darti. Verso la fine del mese Venere ti restituirà serenità e intesa di coppia, e se sei single ti renderà la preda perfetta. In entrambi i casi il partner o futuro tale dovrà saperti corteggiare e conquistare. SALUTE – L’occhio vuole la sua parte. Brillante e tenace, qualche chilo in meno sarebbe prima di tutto un gran bene per la salute e perchè no anche per piacerti un pò di più. Prima di tutto: ‘volersi bene’. Devi prenderti cura di te. Del tuo corpo, del tuo umore, della tua pelle.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Grandi responsabilità, grande impegno, grandi progetti e tanta tanta fatica, quanta non ne avresti immaginata, eppure ne sei felice. Una scelta professionale importante sta lentamente prendendo forma nonostante i sacrifici e le notti in bianco. Certo adesso ti vengono richieste più energie e impegno di quanto preventivato, e forse le tue previsioni non erano esatte in termini di rinunce, certo è che hai tanto da fare e forse questo ti spaventa anche un pò. Il team di lavoro? Certo mettere insieme più teste non è semplice per chi come te tende a primeggiare. Il tuo fiuto per gli affari e la tua visione razionale e matematica di ogni cosa ti aiuterà ad evitare brutti scivoloni. Non ci sarà purtroppo tempo per l’amore, alcune storie non supereranno la prima metà del mese, giungeranno al capolinea e forse sarà un bene. Più fortunati i single che non cercheranno l’amore, ma che sapranno lasciarsi distrarre da un interrese reale e sincero. Marte ti rende solido e forte. LAVORO E SOLDI – Attenzione e guardati le spalle al lavoro. Qualcuno magari tenterà di fare il furbo e di prenderti alla sprovvista senza riuscirci. Dimostra superiorità, del resto, prima o poi i nodi arrivano al pettine. Tutto sarà possibile. Progetti, idee, investimenti, piani di crescita e sviluppo, cambiamenti, acquisizioni, routine professionale e lavorativa, qualsiasi cosa sia e qualsiasi cosa tu faccia, sarà un mese di successi, di obiettivi raggiunti e sfide vinte. Dovrai faticare tanto, più del previsto e a fine mese sarai in parte esausto, ma anche fiero di te. AMORE E EROS – Che sia un amore ormai collaudato, un amore fresco fresco o solo lo scambio di uno sguardo complice, sei assolutamente in love, hai voglia di amare e farti amare, di costruire insieme, creare, procreare, fare progetti per il futuro e questo ti riempie di gioia e di felicità pura. Purtroppo però di temo ne hai poco e far capire tutto questo al partner non sarà semplice. Alcune coppie scoppieranno, ma nell’immediato, se dovesse accadere, proverai un senso di libertà, sei troppo preso dal lavoro. SALUTE – Primo freddo e tac, arrivano i primi acciacchi e non sai mai come vestirti. Evita tutte quelle cose che sai potranno costringerti a casa nel letto. Hai bisogno di così tanta concentrazione che mantenere uno stile di vita regolare, sano, senza eccessi è fondamentale per essere sempre sveglio e presente a te stesso. Serenità, aria aperta e buona compagnia saranno meglio di due ore di palestra, forse.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Dove non arriva la testa, la razionalità, il pensiero, la concentrazione, i ricordi e tutto quello che è mentale, arriva il corpo, tangibile, reale, irruento, presente. Sarà un mese fisico. Non ci sarà tempo e spazio per le sottigliezze, per la formalità, per le cose sospirate, dette a mezza voce, sarà il mese del fare, dei fatti, dell’agire. Lavoro e amore vanno di pari passo, obiettivi, risultati, e Giove che calca la mano perchè non è lavoro se non viene pagato. E tu forse devi chiedere di più, pretendere di più e alcune scelte saranno dettate dal fattore economico. Non peccherai mai di superbia, ma imparerai a dare il giusto valore alle cose. Ottobre sarà un mese impegnativo e non ci sarà spazio per il riposo. Ogni volta che potrai dovrai però ritagliarti del tempo per dedicarti alle relazioni e per stare all’aria aperta, saranno questi i tuoi unici momenti di stop lavorativo. LAVORO E SOLDI – Il lavoro tiene, i risultati ci sono e anche se il tuo umore non è sempre alle stelle, la stima dei colleghi e il clima professionale in cui operi è tale per cui tutto va come dovrebbe. Del resto anche nelle giornate meno positive sai sempre mantenere la calma, essere disponibile con i colleghi e circondarti di persone fidate e di grande professionalità. Giove ti aiuta a fare le scelte giuste sia in termini economici che di proiezione futura. AMORE E EROS – Assenza di intesa dentro e fuori dal letto, troppo preso da altro per accorgerti del partner e delle sue esigenze. Se sei single, non vorrai neanche pensare a un qualsiasi tipo di incontro a due. Sei agitato, confuso, per niente sereno e l’amore è in alto mare, in balia delle onde e di una tempesta come non se ne vedevano da tempo. Troppi pensieri, preoccupazioni, cose tue che vuoi tenere per te mentre la famiglia ti chiede di condividere ogni cosa. SALUTE – A bilanciare le previsioni di un mese non esattamente semplice per te c’è la tua ottima forma fisica. Forte, energico, vigoroso, sportivo, atletico, puoi affrontare qualsiasi cosa, o almeno credi. Peccato che talvolta i muscoli servano a poco. Prenditi cura di te, del tuo benessere e non solo della tua estetica.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Cominciamo con una bella notizia, le stelle sono dalla tua, Marte, Giove e Urano proteggono ogni sfera della tua vita conferendo grande slancio e anche quel filo di consapevolezza di se stessi e delle proprie capacità, che non guasta mai. Ci sarà sempre qualcosa, un macigno che non ti permetterà di essere sereno o felice fino in fondo, ma hai imparato a conviverci e sai che per il momento quel macigno è li, e che la vita deve andare avanti. Ottobre, autunno ormai cominciato da un pò, mese di ripresa, progetti che prendono forma, idee e produttività. E poi la famiglia, l’amore che sempre riempe la tua vita, forse i figli e in generale gli affetti più cari saranno misura della tua serenità e felicità. Con Giove dalla tua non dovrai preoccuparti dell’economia familiare più che stabile, e con Venere onnipresente anche amore e affetti sono al sicuro. Picchi di grande passione e forse progetti per un figlio o forse per il secondo. Love is in the air (anche per i single)! LAVORO E SOLDI – Se Marte sul lavoro ti aiuterà a tenere il pugno fermo, a dettare regole quando serve e a difendere la tua posizione, Giove ti aiuterà a farlo con diplomazia evitando i toni forti e spesso esagerati di Marte. Sul fronte economico i soldini non mancheranno, anzi sarà un mese di entrate e concretizzazione di investimenti, scelte e sacrifici fatti nei mesi precedenti, quindi stai sereno e comincia a rivalutare un investimento ipotizzato qualche tempo fa e lasciato un pò da parte, potrebbe essere il momento giusto. Grandi le soddisfazioni che ti aspettano. AMORE E EROS – Sarà il mese dell’amore forse provato davvero per la prima volta, il mese dell’innamoramento e del ‘Mi basti tu, il divano e una coperta e non mi serve altro per essere felice’. Venere profonda e luminosa saprà scaldare cuore e letto come non mai. Sorprese e promesse non mancheranno. L’amore si sa, se c’è, non può mai essere sempre uguale a se stesso. Sarà un mese di passione e amore intenso, forse di un amore ritrovato o riscoperto, sopito e risvegliato. SALUTE – Riconciliarsi con la terra talvolta è un modo per restituire il giusto posto alle priorità sane della vita. Serve ricaricare le pile, serve staccare dalla routine e prendersi cura di se stessi, quindi, alimentazione sana, un pò di relax all’aria aperta, perdersi a guardare le nuvole o le stelle. A guardare in alto.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Con Venere che cercherà di proteggerti dalle grinfie di Saturno, e Giove che non sarà certo amico in ambito lavorativo, tra alti e bassi certo non rischierai di annoiarti in questo inizio autunno. Forse non è il mese che preferisci, per te esiste solo il bianco e il nero, l’inverno e l’estate, le sfumature e gli intermezzi non sono il tuo forte. Eppure riscoprirai quel senso di lentezza e calore che, a dispetto delle temperature, Ottobre saprà regalarti. Un caffè lungo ore e ore sul divano di casa o in un bar con gli amici di sempre, le cene in casa, le rimpatriate, il tempo lento sul divano solo o con il partner. Sarà il mese in cui tornerai padrone del tuo tempo. E in questo desto sonnecchiare potrà accadere che Giove ti costringa ad una scelta professionale estrema e che Venere ti porti a fare scelte importanti per la vita di coppia. Saturno apparirà a tratti, inesorabile, ma arginabile. LAVORO E SOLDI – E forse le risposte in cui speri per dare un netto cambio di rotta alla tua vita professionale tardano ad arrivare. Ovvero la tua resa, la tua produttività serietà e professionalità come sempre sono fuori di dubbio, ma non hai stimoli. E così, invece di agire da protagonista in ogni scelta, farai il tuo e lascerai che le cose accadano. Paghi anche il prezzo di troppa stanchezza accumulata. Giove però saprà mantenere alta la tua attenzione, quanto basta per portarti a Novembre quando si avvererà ogni tuo desiderio. AMORE E EROS – Certo le discussioni non mancheranno. Un inizio di autunno che sembra più di fine anno dato il tuo bisogno di fare bilanci, tirare le somme, pensare a stravolgimenti importanti. Pondera ogni scelta, talvolta il cuore è bene che segua la testa. Latenza amorosa. Forse il rapporto è un pò stanco, forse le cose non vanno come dovrebbero e forse la storia che stai vivendo non è come l’avevi immaginata all’inizio. O fore sei solo stanco e dovrai aspettare fine mese perchè Venere torni a rimettere al centro di tutto il vero amore. SALUTE – Benessere psicofisico non pervenuto. Se non sei in grado di scegliere cosa fare o come reagire in qualche modo alla monotonia, almeno non dire di no a chi prova a trascinarti a correre o in palestra. Sei stanco e annoiato e anche il corpo è lento e per niente scattante o almeno reattivo. È tempo di fare qualcosa.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Tutto possibile, ma da costruire, tutto realizzabile, ma bisognerà volerlo davvero. Caro Pesci nessun mare è troppo grande per te. Anche se dimostri sempre uno spiccato legame alle origini e alla terra, forse in questo mese valuterai il gesto estremo, la scelta repentina, quella che ti porterà a salire su un treno sul quale ti costringerai a guardare solo avanti senza mai guardare indietro, solo così avrai la forza di andare. Giove ti porterà a una scelta necessaria e forte, la professione ti chiama altrove. Mese di scelte impegnative in termini professionali, economici e sentimentali. Venere asseconderà le tue scelte e desideri, e come non mai saprà alleggerire scelte e decisioni non sempre facili. Umore propositivo e concreto, dimostrerai anche a te stesso di saper fare e di saper fare bene. LAVORO E SOLDI – Tanti i consensi, i successi, gli accordi che firmerai questo mese… notevole anche il ritorno economico. Certo però le scelte che ti porteranno a questo non saranno semplici e neanche scontate. Se da un lato sarai fiero di te, dall’altro dovrai fare rinunce importanti e forse dovrai anche lasciare il luogo in cui sei cresciuto per metterti in gioco in altre realtà. Giove saprà sostenerti e darti la serenità necessaria, Urano ti darà la lucidità per dire e fare cose giuste e misurate. Grande la stima di chi ti conosce. AMORE E EROS – Le stelle ti vogliono pasionale e innamorato. Per i single sarà difficile rompere il ghiaccio, ma i risultati saranno garantiti da Venere, tanto maliziosa quanto sfacciata. Per gli innamorati sarà un crescendo di passione, complicità, energia, sinergia, e ancora tanta passione. Le coppie che sono insieme da anni registreranno un interessante ritorno di passione. Si prevedono giornate autunnali dalle temperature tropicali! SALUTE – Rallentare e fermarsi è d’obbligo. Potresti star meglio se solo imparassi a rilassarti, a mettere in pausa la tua testa e a fare un pò di attività fisica per riossigenare ogni cellula del tuo corpo! Sei affaticato e il corpo è lento, e anche qualche ora di sonno in più potrebbe fare miracoli.