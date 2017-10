La Showy Boys si conferma eccellente scuola di volley per ragazzi e ragazze

Share 0 Share 0 Share 0

GALATINA (Lecce) – E’ un boom bianco-verde. Avvio di stagione sportiva più che positivo per i colori della Showy Boys Galatina. Dopo appena una settimana dall’inizio dei corsi di minivolley e pallavolo, i numeri delle adesioni evidenziano la grande risposta degli allievi che, per ogni fascia di età, hanno scelto di partecipare al progetto di Scuola Volley voluto, anche quest’anno, dal club galatinese. In tanti, ragazzi e ragazze, hanno già sottoscritto la loro adesione ai corsi e molti altri in questi giorni si stanno susseguendo in palestra e presso la sede di piazza San Pietro per chiedere informazioni e firmare la scheda di iscrizione. Ai gruppi maschili della categoria under 18 e under 16 si sono riconfermati gli organici under 14-13 che hanno visto l’ingresso di tanti volti nuovi e l’organizzazione di due gruppi di lavoro.

Come noto, la novità della Showy Boys Galatina per questa stagione sportiva, che segna il prestigioso traguardo dei 50 anni dalla nascita, è la creazione di un settore femminile oltre a quello già operativo del settore maschile. Il corso di minivolley e pallavolo per ragazze sta riscuotendo un grosso successo con un gruppo under 13-12 che sta già lavorando in palestra così come quello composto dalle allieve più giovani inserito, invece, nel settore minivolley.

“Ci auspicavamo una risposta positiva all’apertura delle iscrizioni ed è arrivata con un risultato eccellente come numero di adesioni ai corsi – dichiarano i vertici societari – tutti gli allievi sono stati inseriti nei gruppi di riferimento e hanno iniziato a svolgere i corsi secondo un calendario settimanale stilato dai rispettivi allenatori federali”.

Attorno alla Scuola Volley della Showy Boys si registra grande attenzione e lo si può constatare dalle numerose famiglie che hanno riconfermato la loro fiducia nella società bianco-verde o aderito per la prima volta al progetto sportivo.

“E’ sufficiente varcare l’ingresso della palestra per percepire quanto entusiasmo c’è negli allievi e nelle allieve – aggiungono dal club galatinese – c’è voglia di divertirsi, di imparare, di fare squadra e la soddisfazione manifestata in questo avvio di attività dagli iscritti e dalle loro famiglie ci sta già ripagando per l’impegno e i sacrifici nell’organizzazione dei corsi”.

La Showy Boys Galatina si conferma, quindi, eccellente scuola di volley con il riconoscimento di Scuola Regionale di Pallavolo assegnato dalla Fipav. La segreteria associativa comunica che è ancora aperta la fase di adesione ai corsi maschili e femminili di minivolley e pallavolo suddivisi in avviamento allo sport per ragazzi e ragazze dai 6 agli 10 anni e corsi di pallavolo per ragazze under 12-13 e ragazzi under 12-13-14-16. E’ possibile effettuare l’iscrizione presso la sede in piazza San Pietro n. 25 a Galatina ma è sempre possibile contattare l’Ufficio di segreteria al numero 347.3849653 per prenotare un appuntamento e partecipare gratuitamente ad una seduta di allenamento.