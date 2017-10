Anna Inguscio lascia il Pd per aderire ad Articolo Uno – Mdp “

Share 0 Share 0 Share 0

COPERTINO (Lecce) – “Il mio malessere viene da lontano ma ho deciso di formalizzare solo ora la scelta di lasciare il PD per senso di responsabilità. Sono rimasta in silenzio in questi mesi, non ho interferito con il nuovo tesseramento, ho creduto che la situazione del PD, anche a Copertino, potesse normalizzarsi. Noto invece la completa impossibilità di fare politica con proposte, come Partito e come circolo non serviamo a niente”. Così Anna Inguscio, Consigliere comunale di Copertino, da qualche mese eletta anche in Consiglio provinciale, spiega la sua scelta di lasciare il Partito Democratico e aderire ad Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista.

Anna Inguscio, una vita nel Partito Democratico e poi la decisione di aderire ad Articolo Uno – Mdp. Ci può spiegare le ragioni di questa scelta e cosa ha fatto maturare in Lei questa decisione?

La mia storia è tutta a sinistra, ho fatto la trafila nel PDS, nei DS e infine nel PD. Ad ogni svolta ho sempre visto un nuovo inizio e ho vissuto il mio impegno politico con entusiasmo, perché credevo in quello che facevo e in cui credevo. Questo i cittadini lo hanno capito e li ringrazio per avermi sempre sostenuta quando ho chiesto loro un supporto. Mi sono sempre candidata e messa a disposizione del “Partito”, specie nel PD di cui sono stata fondatrice e delegata nazionale il 27 Ottobre del 2007 all’Assemblea Costituente. Oggi però qualcosa si è rotto e non sembra più esserci la possibilità di ricomporre i cocci. Il PD, quello di Renzi, è ormai altro rispetto a quello che ho fondato con Veltroni prima e Bersani poi. Nessuno ascolta più l’altro e il riconoscersi in questo soggetto politico è diventato via sempre più difficile perché tanto che oggi sono arrivata al punto di affermare che la mia storia e la mia coscienza mi impediscono di rimanere in un Partito che non è più il mio. Perciò, in silenzio, preferisco uscire dal Partito Democratico. Per me comincia, dunque, comincia un nuovo inizio al fianco di chi ho sempre stimato politicamente anche nel PD: Pierluigi Bersani. Per questo aderisco ad Articolo Uno – MdP.

Cos’è cambiato, secondo Lei, nel corso del tempo nel Partito Democratico e perché Articolo Uno può rappresentare oggi un progetto nuovo, capace di dare ai cittadini le risposte che da tempo chiedono?

L’aria si è fatta ormai irrespirabile. E dopo la vittoria del NO al Referendum Costituzionale del 4 Dicembre scorso la situazione è peggiorata ulteriormente. Abbiamo rieletto Renzi in un Congresso senza alcuna discussione politica, senza fare alcun “mea culpa” sui mille giorni di governo dell’Italia. Tutto si è ridotto ad una mera conta interna nei gazebo.

Forse qualcuno potrà dire che ho un’idea vecchia della Politica, ma resto una persona di sinistra, affezionata agli insegnamenti di quelli che per me sono dei maestri come Berlinguer che ripeteva “ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno”. Ecco, Articolo Uno nasce con questo spirito e con l’intento di rifondare la sinistra e dara finalmente una nuova casa a tanti cittadini ed elettori che in questi anni non si sono più sentiti rappresentanti.

Per me, dunque, comincia una nuova avventura con la consapevolezza che questa volta bisognerà ricostruire la nuova casa della sinistra mattone per mattone.

Quanto hanno influito, nella sua scelta di lasciare il Pd per aderire ad Articolo Uno, le politiche di Matteo Renzi e del Partito Democratico?

Partiamo da un punto chiaro: Matteo Renzi alla sinistra è totalmente estraneo. Non c’entra proprio nulla, tanto da non perdere mai occasione per ribadire che il Pd deve liberarsi di questo retaggio. In tutti questi anni ho ingoiato molti, troppi, bocconi amari: il Job Act, l’abolizione dell’art. 18, la Buona scuola, la riforma costituzionale, i continui ammiccamenti a Berlusconi e gli eterni attacchi alla sinistra, il “ciaone” ai milioni di elettori del PD che avevano votato Sì al referendum sulle trivelle, i bonus e le mance elettorali date a pioggia anche a chi non ne aveva bisogno, l’“Enrico stai sereno” come metodo di annientamento dell’avversario politico. In questi 10 anni di Partito Democratico, tutti i segretari hanno commesso errori politici, nessuno escluso, ma Renzi ha il grande demerito di aver svenduto la nostra storia, la dignità di tutto il popolo della Sinistra.

Lei è consigliera comunale a Copertino e da qualche mese è stata eletta consigliera provinciale. Quali prospettive vede a livello locale per il centrosinistra e quali sono attualmente i suoi rapporti con gli ex colleghi del PD?

I rapporti personali con i compagni e gli amici che lascio nel PD sono più che buoni. Con loro mi sono candidata a Sindaco nel 2014 e li ringrazio per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato. I rapporti politici, sia in Consiglio Comunale sia come loro punto di riferimento in Provincia, continueranno anche dopo questo mio passaggio in Articolo Uno. Ciò che, invece, ho sempre criticato al Partito Democratico è l’aver dato la tessera a chi, da Sindaco e dirigenti di Forza Italia, ha regalato a Copertino 5 anni di immobilismo, come Giuseppe Rosafio e Titti Prete, o a chi nel 2014 ha tradito il PD preferendo andare a sostenere altre coalizioni.

Oggi quel Pd, quello che nel 2014 si è candidato per contendere l’amministrazione di Copertino, non esiste più. Il ritorno di questi personaggi, campioni del divisionismo e dell’arrivismo, hanno ammorbato talmente l’ambiente che non ho alcuna remora a dire che, sia come partito che come circolo, il PD non serve a niente.

Adesso che ha aderito al Movimento Democratico e Progressista come pensa di lavorare e che tipo di consenso crede possa intercettare Mdp in provincia di Lecce, in Puglia e a livello nazionale?

Voglio tornare a costruire una cosa nuova, dove riconoscermi antropologicamente. Voglio tornare a divertirmi facendo politica e stando accanto ai cittadini senza dovermi vergognare più del mio partito di appartenenza. Leggo sulla stampa che ogni giorno amministratori locali e dirigenti locali abbandonano il PD per aderire ad Articolo Uno. È il segno che qualcosa tra il Pd e gli elettori si è rotto e che i cittadini chiedono altro.

A livello locale credo che le elezioni nazionali saranno un momento importante per Articolo Uno e la costruzione della nuova Sinistra. Tanti miei amici ed elettori da tempo mi chiedono questo cambio. A tutti loro dico che questo momento è finalmente arrivato anche per me.

Ai nuovi compagni di viaggio voglio dire che, come ho sempre fatto, mi metto a disposizione per la costruzione di questo nuovo progetto.