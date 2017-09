L’oroscopo di oggi sabato 30 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Tutto quello che serve sapere oggi è nella tua camera da letto, tra quelle mura, e tanto ti basterà almeno fino a sera. La voglia di stare insieme, le lenzuola, il desiderio, il piacere di bastarsi, Venere che non uscirebbe di casa e alla fine non importa che fuori ci sia il sole.

TORO – Giornata fiacca per via di un brutto raffreddore o mal di testa, e il sabato finirà in sordina, lento e pesante. In solitudine ti porrai qualche domanda. Ma le persone a te care sanno quanto siano importanti per te? Non sarà il caso di dimostrarlo?

GEMELLI – Quelle rare volte in cui riesci a fermarti, non vuoi dedicare tempo e spazio per nullaltro se non per quello che hai deciso e programmato di fare. Oggi ci sei solo tu, sarà vero? Dopo una settimana di pieno lavoro ti piacerebbe, almeno per oggi, pensare solo a te.

CANCRO – Una telefonata potrebbe stupirti. Giove porta quel desiderio di relax e pace indispensabile per cancellare la stanchezza di una settimana di lavoro e ricaricare le pile per affrontare pienamente quella in arrivo. Giove porta la fortuna che tanto hai cercato e tanto hai voluto.

LEONE – Qualcosa si risveglierà e si preannuncia un weekend a dir poco emozionante. Marte porta nella tua vita un po’ di adrenalina. Posato e quasi prevedibile in ogni cosa, oggi saprai sorprendere e stupire soprattutto il partner.

VERGINE – Esci, vai in giro come fossi un turista, scopri la bellezza e la natura che ti circonda, i colori caldi dell’autunno. Chiama una persona che ti piace e proponi di vedervi. Ritrova la tua grinta.

BILANCIA – Giornata di tempesta con Marte che dà il peggio di sè. Un parente stretto, un fratello, un figlio ti faranno letteralmente perdere le staffe, il tuo partner non getterà certo acqua sul fuoco. In serata tutto rientrerà e sarà già tempo di pensare al lunedì lavorativo.

SCORPIONE – Forse oggi riuscirai a mettere a segno un punto a tuo favore al lavoro e a confermare una collaborazione per te importante sul fronte economico e del prestigio professionale. Protetto dalle stelle in realtà non sei ancora riuscito a sfruttarne tutti i benefici.

SAGITTARIO – Terrai il muso fino a sera, il partner avrà voglia di scappare lontano anni luce da te, oggi darai il peggio di te. È bene che tu comprenda che gli imprevisti esistono. Contro ogni aspettativa e programma, non potrai fare quasi nulla di quello che avevi preventivato.

CAPRICORNO – Da oggi dovrai forse cominciare a ripensare e ricostruire la tua quotidianità. L’amore prima o poi torna. Ad una fine prima o poi corrisponde sempre un inizio. Non è mai facile ammettere la fine di una storia, ma cercando di chiuderla nel migliore dei modi, dovrai ripartire.

ACQUARIO – Aria aperta e affetti sinceri possono essere un toccasana. Correre o camminare per perdere qualche etto non sarebbe una cattiva idea. Sabato all’aria aperta per cominciare a sentire i profumi dell’autunno. Oggi devi riossigenare ogni cellula del tuo corpo.

PESCI – Vorrai scappar via e invece ti ritroverai a metter pace. Oggi avresti evitato anche perchè sai che inevitabilmente si parlerà e discuterà di situazioni familiari ed economiche che forse per troppo tempo sono state rimandate. Ritrovarsi tra parenti è sempre bello, o quasi.