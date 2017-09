FI, il monito di Vitali a chi rientra: “Nessuno si può mettere davanti”. E Pagliaro presenta le nuove adesioni

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Nessuno si può mettere davanti a chi c’era già, ora si aderisce per dare”: è quanto chiarisce il segretario regionale FI Luigi Vitali nella conferenza stampa odierna nella sede del partito azzurro in via Gentile.

Il messaggio è rivolto soprattutto a chi vorrebbe tornare berlusconiano perché, magari, deluso da altri progetti come quello fittiano, “ora, però, non si entra perché si vuole una candidatura, ma per dare qualcosa al partito”. In altre parole, in estrema sintesi: chi rientra si metta in coda. E c’è pure un altro monito, in vista delle Politiche, soprattutto: sarà Berlusconi a dire l’ultima parola sulle candidature.

Scopo dell’incontro odierno quello di presentare alla stampa le nuove adesioni, quelle di 22 amministratori, per la maggior parte new entry. C’è “fermento”, precisa Vitali. Ed “entusiasmo”, per dirla con Paolo Pagliaro, dell’Ufficio di presidenza FI. E ci saranno altre iniziative pubbliche per illustrare le dinamiche con cui il partito si sta muovendo sul territorio.

“Non siamo preoccupati di qualche defezione”, chiarisce ancora il segretario regionale. Anzi, la prospettiva è quella di far crescere sempre più il partito, candidandolo nuovamente alla leadership del centrodestra. “A livello nazionale Berlusconi punta al 30%, a livello regionale il nostro obiettivo è minimo il 20%”, sottolinea Vitali. Mentre a livello locale, oltre alle adesioni segnalate oggi, si sono già registrati i passaggi nel partito azzurro dell’ex assessore della Giunta Perrone Severo Martini e del parlamentare Rocco Palese, un tempo facenti parte del partito di Fitto che va perdendo pezzi. Invece, nei giorni scorsi ad annunciare il proprio ufficiale divorzio da FI il consigliere regionale Andrea Caroppo, che ha abbracciato il progetto salviniano.

“Otterremo grandi risultati, la nostra identità è chiara. Nel nostro partito c’è dibattito e confronto, c’è la libertà di esprimere i nostri pensieri”, è la dichiarazione di Pagliaro nel presentare i nuovi ingressi. L’esponente FI spiega di essere al lavoro, tra l’altro, proprio sul fronte delle motivazioni, soprattutto delle nuove leve, in un contesto politico quale quello attuale in cui avanzano, ovunque, i movimenti civici. Pagliaro ribadisce concetti come “entusiasmo”, “orgoglio”, parla di iniziative in cui esibire la bandiera di Forza Italia. “Vinceremo tutte le competizioni elettorali – sottolinea Pagliaro – riprenderemo anche la Puglia e la città di Lecce”.

“Forza Italia è un partito dinamico, ci stiamo muovendo sul territorio, a intervalli regolari presentiamo sempre delle novità. Berlusconi a Fiuggi, qualche giorno fa, aveva l’entusiasmo dei primi tempi. Lavoriamo affinché il partito cresca ogni giorno e con le nuove adesioni siamo ancora più carichi”, il commento del segretario provinciale Paride Mazzotta.

Ed ecco l’elenco delle nuove adesioni: