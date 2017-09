Uisp, ecco i tornei di volley femminile e misto: apertura agli atleti trans

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Scatta il conto alla rovescia per i campionati di pallavolo organizzati dal comitato provinciale della Uisp di Lecce.

Già aperte le iscrizioni per i due tornei che prenderanno il via a breve: il campionato Amatori Misto e il Master femminile. Al campionato Amatori Misto, che prevede l’obbligo di schierare sempre in campo almeno tre donne, non potranno prendere parte gli atleti tesserati Fipav per l’anno in corso. Al Master femminile possono invece partecipare sia atlete tesserate FIPAV che partecipano nel corrente anno sportivo ad attività sino alla serie D, sia atlete non tesserate FIPAV.

La grande novità dell’edizione di quest’anno è la possibilità di inserire in squadra un’atleta di identità “Alias”. Anche il comitato provinciale Uisp di Lecce, infatti, intende valorizzare la nuova norma nazionale che prevede appunto la possibilità di attivare l’identità “Alias” tra i suoi tesserati e tesserate che stanno seguendo il percorso di transizione per il cambio di sesso.

“Ai fini del tesseramento Uisp – si legge in una nota dell’associazione -, le persone che avranno avviato un percorso di riassegnazione del sesso potranno comunque iscriversi all’Uisp con l’identità “di elezione”, senza attendere l’esito del lungo iter giudiziale di rettificazione degli atti anagrafici. Il nome sarà utilizzabile nello svolgimento delle attività dell’Uisp e garantirà comunque tutte le coperture assicurative previste per gli associati Uisp. La richiesta di attivazione della identità “Alias” potrà essere rivolta ai Comitati territoriali”. Le persone trans che intendono partecipare alle attività dell’associazione e tesserarsi, dunque, potranno farlo usando il loro nome di elezione e non quello assegnato alla nascita”.

Il presidente del comitato provinciale Uisp di Lecce, Vincenzo Liaci, sottolinea che “la decisione è stata presa nel rispetto dello spirito e della filosofia della nostra associazione, che sono quelli di poter garantire a tutti il diritto alla pratica sportiva”.