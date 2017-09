Settimana dei libri proibiti, Nardò bene comune aderisce: l’invito alla lettura e alla condivisione

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Libri che nel corso della storia sono stati oggetto di censure e che, per questo, hanno rischiato di finire nel dimenticatoio.

Per domenica 1 ottobre Nardò bene comune “libera” una nuova lista di libri per le vie della città.

Dopo il successo di partecipazione e risultati della prima “liberazione” avvenuta in primavera, Nbc questa volta partecipa alla Settimana dei libri proibiti celebrata in tutto il mondo, e lo fa aderendo per la seconda volta al movimento internazionale delle Bookfairies.

I soci di Nbc, in collaborazione con quelli di Arci Nardò Centrale, “semineranno” per la città dei titoli che, nel corso della storia, hanno rischiato di essere dimenticati per sempre a causa della censura.

Chi si imbatterà casualmente in tali “doni” saprà senz’altro riconoscerli, per via del nastro e dell’etichetta in copertina che riporta la frase “I Believe in Book Fairies”. Trovare un libro reca in sé anche il messaggio di prenderlo, scoprirlo, sfogliarlo, leggerlo, liberandolo poi di nuovo con le stesse modalità, in un gesto di condivisione con la comunità.

L’idea è poi quella di rendere noto il ritrovamento sui social network attraverso gli hashtag #ibelieveinbookfairies, #bannedbooksweek che riportano al famoso movimento internazionale.

In questo modo il viaggio dei libri può essere tracciato lungo tutte le sue tappe e può lasciare un segno.

“In un periodo storico come questo – spiega Maria Lucia Rocca di Nardò Bene Comune – la lettura deve essere considerata come un Bene Comune. L’obiettivo principale è favorire quanto più possibile il libero fluire della cultura. Come in occasione del Maggio dei Libri, riproponendo questa nuova iniziativa di book-crossing, Nardò Bene Comune conferma il suo impegno nella rivalutazione della lettura come strumento di consapevolezza, crescita ed emancipazione”.