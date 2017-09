Festa nella diocesi di Lecce: monsignor Michele Seccia eletto nuovo arcivescovo

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Monsignor Michele Seccia è il nuovo arcivescovo di Lecce. Ad annunciarlo questa mattina è stato l’arcivescovo uscente, monsignor Domenico D’Ambrosio, che ha dato lettura della nomina di fronte ai sacerdoti riuniti in preghiera nella sala del Trono del Palazzo arcivescovile di Lecce, accolto da un vivo e corale applauso.

“Si chiude – ha detto commosso D’Ambrosio – una bella pagina della storia di questa Chiesa. Si apre un nuovo capitolo di un cammino con una guida nuova che vi accompagnerà nei prossimi anni”. Il suono delle campane in tutte le parrocchie della diocesi stasera alle 18,30 annuncerà l’elezione del nuovo arcivescovo di Lecce. La cerimonia di presa di possesso canonico del nuovo arcivescovo di Lecce si terrà con ogni probabilità il prossimo 3 dicembre, prima domenica di Avvento ed inizio del nuovo anno liturgico.

Dal canto suo D’Ambrosio, che si è dimesso da capo dell’arcidiocesi di Lecce al compimento dei 75 anni di età, resterà a Lecce fino a novembre come richiesto da Papa Francesco, che nei mesi scorsi aveva rinnovato la fiducia nei suoi confronti in attesa della nomina del suo successore. Al termine della sua lunga esperienza da arcivescovo di Lecce, monsignor D’Ambrosio tornerà come annunciato a San Giovanni Rotondo, nella sua diocesi d’origine. Nelle scorse ore ha voluto sentire personalmente per telefono monsignor Seccia, a cui lo lega una profonda amicizia, per fargli le sue congratulazioni.

Attuale vescovo della diocesi di Teramo-Atri, che guida dal settembre 2006, monsignor Seccia ha 66 anni ed è originario di Barletta. Ha compiuto gli studi nel Seminario diocesano di Bisceglie,e successivamente in quello Regionale di Molfetta, poi il Baccalaureato in Filosofia e teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e la laurea in Filosofia presso l’Università ‘La Sapien­za’ di Roma, oltre alla Licenza in Teologia Morale presso l’Alfonsianum. Ordinato sacerdote il 26 novembre 1977, è stato nominato Vice Parroco e poi parroco dal 1985 al 1992 della Parrocchia Spirito Santo in Barletta. Nel 1978 arriva l’incarico di docente di teologia morale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose e di insegnante di religione. Dal 1979 al 1982 è stato Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano e dal 1987 al 1997 Vicario Generale dell’arcidiocesi di Trani-Barletta- Bisceglie. Eletto vescovo di San Severo il 20 giugno 1997, ricevette l’ordinazione episcopale l’8 settembre dello stesso anno. Il 24 giugno 2006 è stato trasferito da Papa Benedetto XVI alla diocesi di Teramo-Atri e in essa ha ini­ziato il suo servizio episcopale l’8 settembre 2006. Nella Conferenza Episcopale Italiana è stato membro della Commissione Episcopale per l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’università. Dal 2011 al 2015 è stato membro della Commissione episcopale per l’e­vangelizzazione dei popoli e la Cooperazione tra le Chiese. Attualmente in seno alla Conferenza Episco­pale Abruzzese-Molisana è vescovo delegato per l’insegnamento della Religione Cattolica.

Di seguito il saluto alla diocesi inviato dal nuovo arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia.

“Mentre viene resa ufficiale la mia nomina a Pastore dell’antica Chiesa particolare, l’Arcidiocesi di Lecce, il mio primo pensiero è rivolto a Papa Francesco per confermare obbedienza e fedeltà alla Chiesa e gratitudine a Colui che, come Pietro, ci guida a e ci precede sulle vie del Vangelo verso l’umanità intera. Saluto con affetto S. Ecc. Mons. Domenico D’Ambrosio e, con Lui, i numerosi Pastori e Vescovi donati dalla Diocesi di Lecce alla Chiesa Universale, con un particolare ricordo rivolto a Sua Eminenza il Cardinale Salvatore De Giorgi. A voi, carissimi presbiteri, diaconi permanenti, seminaristi, un pensiero che nasce dal cuore di chi sta per essere costituito, tra voi e per voi, successore degli Apostoli. Un comune impegno consolida la nostra unità: non smarriamo la gioia della chiamata a stare con Lui, la ricchezza del nostro ministero, per annunciare a tutti, vicini e lontani, la Parola che salva. Un ricordo a voi, fratelli e sorelle di vita consacrata, radiosa immagine della Diocesi Leccese, che testimoniate il primato della ricerca del Volto del Signore nella vita contemplativa o nell’attività apostolica, nell’attesa di incontrarvi e con la speranza di condividere la ricchezza dei vostri carismi. Agli operatori pastorali un fraterno saluto con la viva speranza di una continuità nella collaborazione pastorale, nel servizio della Parola e della Carità. Un abbraccio paterno a voi genitori e figli, a tutte le famiglie, per ricordarvi come l’Amore sia la sorgente della vita capace di farsi dono nella gioia, come anche nel disagio senza mai perdere la speranza. Una preghiera particolare per quanti vivono situazioni di solitudine o l’amarezza di delusioni affettive. Un saluto a voi carissimi giovani augurandovi la gioia di sperimentare il fascino dell’incontro con Cristo. Fate vostre le parole di Papa Francesco, vi esorta ad ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, a non indugiare quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro perché un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità.Alle Autorità Civili, Politiche e Militari, Responsabili del Bene Comune, rivolgo un deferente e grato saluto per il Loro operato ed auspico una attiva collaborazione al fine di essere insieme, ciascuno nel proprio ruolo, al servizio del popolo e, in particolare, di quanti soffrono per il disagio sociale, la mancanza di lavoro, l’emarginazione. Il mio primo saluto di fratello e amico giunga anche al cuore di chi si sente lontano dalla fede e dalla Chiesa, e a tutti coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà: agli ammalati, ai carcerati, agli immigrati perche nessuno si senta dimenticato. Nell’invocare, sin da questo momento, la benedizione di Dio, Trinità d’Amore, la materna protezione di Maria Santissima e la continua assistenza di Sant’Oronzo e dei Santi che hanno illuminato e forgiato la Santa Chiesa Leccese, Vi chiedo di pregare per me e di rendervi disponibili a camminare insieme poiché vengo a Voi per essere collaboratore della vostra gioia (2Cor 1,24)”.