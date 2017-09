[video] – Traffico illecito di rifiuti: sigilli a Enel, Cementir e parti di Ilva. 31 indagati

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Cemento prodotto con materie prime non conformi alla normativa vigente.

E’ quanto emerge dall’operazione delle Fiamme Gialle di Taranto denominata “Araba Fenice” nell’ambito della quale i militari hanno eseguito stamattina un decreto di sequestro preventivo – con provvisoria facoltà d’uso – della centrale termoelettrica Enel “Federico II”, della “Cementir Italia spa” di Taranto, dei parchi “loppa d’altoforno, nastri trasportatori e tramogge” dell’Ilva di Taranto.

Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Sono 31 le persone iscritte nel registro degli indagati, facenti parte a vario titolo delle tre società menzionate, per le ipotesi di reato di traffico illecito di rifiuti ed attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nei confronti delle tre società si contestano anche illeciti amministrativi.

Tutto ha origine dal sequestro penale, eseguito cinque anni fa, di due aree dello stabilimento Cementir di Taranto, illecitamente adibite a discarica di rifiuti industriali, gran parte dei quali originati dall’adiacente stabilimento siderurgico dell’Ilva.

I successivi approfondimenti investigativi, corroborati da perizie tecniche e analisi chimiche, hanno consentito di accertare che le materie prime utilizzate per la produzione di cemento e acquistate da Ilva ed Enel non fossero conformi agli standard richiesti dalle normative vigenti.

In particolare, secondo gli inquirenti, Enel avrebbe venduto a Cementir ceneri contaminate da sostanze pericolose derivanti sia dall’impiego di combustibili diversi dal carbone (Ocd e gasolio) che dai processi di denitrificazione a base di ammoniaca, classificando, però, le suddette ceneri come provenienti tutte dalla sola combustione di carbone, e dunque come “rifiuto speciale non pericoloso”.

Come spiegato anche nella conferenza stampa svoltasi a Lecce alla presenza del procuratore capo Leonardo Leone De Castris, “la gestione promiscua delle diverse tipologie di ceneri da parte di Enel si è tradotta in un oggettivo vantaggio patrimoniale per la compagine societaria consistente nel risparmio dei costi correlati alla separazione nonché al corretto smaltimento di quei rifiuti, quantificati in circa 2 milioni e 553 mila tonnellate”.

La successiva commercializzazione avrebbe rappresentato per Enel “un espediente dietro il quale si è celato l’intento di reperire un canale di smaltimento di questi rifiuti, alternativo e più economico rispetto a quelli conformi alla normativa vigente”. Una condotta ritenuta particolarmente grave, dal momento che presso la centrale sono presenti impianti che avrebbero consentito lo stoccaggio e la separazione delle ceneri e che, tuttavia, “non sono mai stati utilizzati”.

In base a quanto emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche, alcuni indagati, in posizione dirigenziale, sarebbero stati perfettamente a conoscenza del fatto che le ceneri fossero pericolose: gli stessi, come sottolineato dagli inquirenti, avrebbero fatto riferimento alla necessità “di confondere gli inquirenti presentando loro dati alterati e non veritieri” e “di evitare di comunicare con l’Arpa”.

Tale condotta illecita avrebbe quindi trasformato una voce di costo aziendale legata allo smaltimento di rifiuti in una fonte di introiti di Enel.

Pertanto, nei confronti di Enel Produzione, è stato disposto anche un sequestro per equivalente dell’ingiusto profitto, quantificato in mezzo miliardo di euro.

Per quanto riguarda l’Ilva, secondo gli inquirenti, la qualità della loppa d’altoforno venduta alla Cementir sarebbe risultata inficiata dalla presenza di rifiuti eterogenei come scaglie di ghisa, materiale lapideo, profilati ferrosi, pietrisco e loppa di sopravaglio. A causa della presenza di tali materiali estranei, la loppa, per poter essere utilizzata nel processo produttivo del cemento, avrebbe dovuto essere sottoposta a operazioni quali la “vagliatura” e la “deferrizzazione”, effettuate, secondo gli inquirenti, “parzialmente ed in maniera insufficiente, sia dal produttore che dal destinatario, quest’ultimo in assenza di specifiche autorizzazione in A.I.A. al trattamento della specifica tipologia di rifiuto”.

Nel decreto è prevista la provvisoria facoltà d’uso alle tre società, per un termine non superiore a 60 giorni, ma subordinata a determinate prescrizioni. In particolare, la centrale Enel è tenuta all’utilizzo delle infrastrutture dedicate per la separata evacuazione delle ceneri derivanti dai differenti processi di combustione nonché all’invio, ai fini di un corretto smaltimento, di tutte le predette ceneri presso impianti autorizzati al trattamento di rifiuti pericolosi. Nel caso della Cementir, la facoltà d’uso è subordinata alla prescrizione di cessare l’approvvigionamento di ceneri dalla centrale termoelettrica Enel di Brindisi, nonché di impiegare, nel proprio ciclo produttivo del cemento, solo ceneri leggere conformi alla vigente normativa. Nel caso dell’Ilva, le prescrizioni riguardano la gestione della loppa come rifiuto secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia ambientale.

In una nota di Enel Produzione si spiega: “I provvedimenti riguardano l’uso delle ceneri nell’ambito di processi produttivi secondari. Enel Produzione confida che nel corso delle indagini potrà dimostrare la correttezza dei propri processi produttivi e presterà ogni utile collaborazione alle autorità inquirenti”. “Il provvedimento di sequestro – viene inoltre specificato – non pregiudica la corretta operatività della centrale, nel rispetto di prescrizioni coerenti con il modello operativo di Enel Produzione”.