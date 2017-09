Ricercatori “senza contratto e diritti”: arriva la “Notte dei precari”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La “Notte dei Ricercatori”, iniziativa prevista per il 29 settembre in tutti gli atenei d’Italia, quest’anno sarà segnata dalla protesta. Anche a Lecce i ricercatori universitari, infatti, alzeranno la voce per mettere in evidenza la precarietà in cui vivono attraverso la campagna mediatica denominata “Notte dei Precari”.

Nonostante la loro figura nella maggioranza degli atenei atenei italiani non sia riconosciuta, gli studiosi garantiscono quotidianamente il funzionamento di laboratori e servizi per gli studenti. “In Italia – spiegano in una nota stampa gli organizzatori dell’iniziativa – un’altissima percentuale di assegnisti di ricerca e lavoratori cosiddetti flessibili è vincolata ad una forma di precariato che non garantisce nessuna stabilizzazione futura e questo perché il sistema accademico non ha i fondi sufficienti per il turn-over. Spesso i laboratori universitari italiani garantiscono le loro attività ordinarie grazie al lavoro quotidiano dei cosiddetti ‘precari della ricerca’, ma a loro non è riconosciuto alcun diritto”.

Saranno presenti stand informativi nelle sedi di vari atenei italiani per sensibilizzare l’opinione pubblica sul precariato accademico, e informare sulle numerose difficoltà professionali di un ricercatore. “Il sistema accademico italiano – denuncia Fabio Fabrizio, PhD Ancient Topography del Dipartimento del Cultural Heritage dell’ Università del Salento – non garantisce la loro stabilizzazione e migliaia di assegnisti non hanno alcuna certezza di poter diventare strutturati all’interno dei propri Atenei”.