Non accetta la separazione, perseguita per mesi l’ex e il suo compagno: scatta divieto di avvicinamento

LECCE – La rabbia ed il rancore per una separazione mai accettata si trasforma in una vera e propria persecuzione, tra pedinamenti, molestie, appostamenti e continui insulti. Nel mirino non solo la sua ex ma anche ogni uomo che frequentava, incluso il suo attuale compagno, a sua volta perseguitato.

L’ennesima storia di stalking è sfociata nelle scorse ore in una misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal gip Carlo Cazzella su richiesta della pm Maria Rosaria Micucci ed eseguita nelle scorse ore dagli agenti della squadra mobile di Lecce, titolari dell’indagine scattata in seguito alla denuncia delle vittime. A doverla rispettare è un 40enne leccese, accusato di aver fatto piombare l’ex moglie ed il suo attuale compagno in un vero e proprio incubo ad occhi aperti.

Le molestie nei confronti della donna, anch’essa 40enne, hanno avuto inizio, come accade spesso, nove mesi fa con la loro separazione. L’uomo non voleva saperne, però, di accettare la fine del matrimonio. E così avrebbe iniziato a molestarla ripetutamente, a pedinarla appostandosi sotto casa in attesa di vederla uscire. Lo stalker avrebbe persino atteso il momento giusto per poterle poi fare delle scenate in strada, anche in presenza dei figli minori della coppia.

Insultata, denigrata, infamata: la vittima si sentiva dire di tutto. L’ira dell’ex marito sarebbe montata poi quando la vedeva in compagnia di altri uomini, fino a prendere di mira il suo attuale compagno con una serie di atti persecutori. Una condotta, questa, che sarebbe andati avanti per sei mesi fino a quando il bersaglio delle molestie, pensando di bloccare così i comportamenti del 40enne, non ha ottenuto un provvedimento di ammonimento del questore di Lecce nei confronti dello stalker. Un avviso che, però, non ha sortito alcun effetto.

L’ex marito della donna, imperterrito, è tornato all’attacco con il suo attuale partner senza risparmiarsi nulla. Minacce, offese con messaggi e molestie anche ai suoi parenti più stretti. Nove mesi d’inferno, dunque, per le vittime, tali da creare in loro uno stato di ansia che li ha indotti a modificare le loro abitudini di vita. Al termine delle indagini svolte dalla squadra mobile di Lecce, è scattato il provvedimento cautelare notificatogli stamane che manterrà l’indagato lontano dalle due parti offese e dai loro familiari, dalle loro abitazioni e dalle loro rispettive sedi lavorative. Oltre ad obbligarlo a ciò, l’indagato non dovrà neanche comunicare con nessun mezzo con le vittime.