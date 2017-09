Escrementi e rifiuti intorno all’auto abbandonata: scatta rimozione e bonifica ma anche una denuncia

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Dopo la segnalazione, scatta l’intervento di bonifica. Ma succede l’imprevedibile: una donna dà in escandescenze ed inveisce contro gli agenti della polizia municipale. Per questo è stata denunciata.

Scene di follia nei giorni scorsi in viale Gallipoli, nel largo antistante la sede degli uffici provinciali dell’agenzia del territorio di Lecce. Gli agenti erano stati chiamati ad effettuare la rimozione di un’auto, una Bmw di colore blu con targa bulgara, in sosta proprio all’ombra di una quercia vallonea, che abitualmente funge da riparo a diversi senzatetto.

La segnalazione era partita per via delle scarse condizioni igieniche presenti nei dintorni dell’auto, constatate dagli agenti con un primo sopralluogo: un tappeto di spazzatura e di escrementi circondavano il veicolo e non risparmiavano la zona sottostante.

Inoltre il mezzo, in apparente stato di abbandono, era pieno di masserizie di vario genere e la carrozzeria era danneggiata si entrambi i lati e nella parte posteriore. Per questo si è proceduto con la rimozione, per consentire l’intervento di pulizia e bonifica.

Il tutto sotto gli occhi di un gruppo di extracomunitari, che sono poi stati sottoposti ad identificazione dagli agenti. Alla richiesta dei documenti una giovane donna di origine keniota si è rifiutata di esibirli e di fornire le sue generalità. Non contenta ha dato in escandescenze cominciando ad inveire con frasi offensive ed ingiuriose nei confronti degli uomini della municipale, per poi opporre resistenza fisica anche all’accompagnamento in questura.

Condotta, con non pochi sforzi, in ufficio è emerso che la donna, 37enne di origine africana era stata cancellata dall’anagrafe comunale di Lecce nel 2013 per irreperibilità al censimento. Al termine delle procedure di identificazione, la straniera, con precedenti specifici, è stata denunciata a piede libero per violenza, resistenza, oltraggio e rifiuto di declinare le proprie generalità ad un pubblico ufficiale.