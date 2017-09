In casa marijuana e agenda con procedure di produzione: arrestato baby pusher. Nei guai anche per estorsione

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – In un’agenda aveva scritto, passo dopo passo, tutte le fasi della procedura di coltivazione ed essiccazione per far sì che il prodotto finale, la marijuana, fosse di ottima qualità. La sua attività di pusher, nonostante la giovane età, però, forse non bastava per far fronte alle sue spese. E così non ha esitato a minacciare la madre per ottenere ulteriori somme di denaro. E’ stata proprio la donna, forse nella speranza di redimersi ma anche di far riscattare il figlio, a sporgere denuncia contro il 16enne, che questa mattina è stato tratto in arresto dai carabinieri.

La vicenda è avvenuta a Nardò ed ha avuto inizio con la perquisizione della casa dove il ragazzo vive con la madre, un’operaia. Durante l’ispezione lo studente è stato trovato in possesso di 115 grammi di marijuana, suddivisa in tre involucri, vario materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Il tutto è finito sotto sequestro così come la preziosa agendina del 16enne, su cui aveva segnato degli appunti riguardo alla procedura utile ad ottenere “marja” da spacciare.

All’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, per cui è stato tratto in arresto in flagranza, si è aggiunta poi quella di estorsione. In presenza dei carabinieri, infatti, la madre del ragazzo ha deciso di raccontare il comportamento subito dal 16enne, che non avrebbe esitato a minacciarla e aggredirla verbalmente per ottenere da lei delle somme di denaro. Al termine delle formalità di rito il ragazzo è stato ammanettato e condotto nel centro di prima accoglienza per minori di Monteroni di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.