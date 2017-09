Giuranna, Verardi e Greco costituiscono gruppo Consiliare del MRS

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Mellone: “Una scelta fatta nel solco della comune battaglia per la nascita della Regione Salento”. Pagliaro: “Un altro passo in avanti; colgo l’occasione per passare il testimone alle nuove leve”.

Oggi mercoledì 27 settembre con la conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta nella città neretina, presso il Chiostro dei Carmelitani è stato ufficializzata la costituzione del Gruppo Consiliare del Movimento Regione Salento in perfetta sintonia con l’amministrazione Mellone. Fanno parte del Gruppo il Presidente del Consiglio Andrea Giuranna ed i Consiglieri Comunali Giuseppe Verardi (eletto coordinatore cittadino del movimento) e Augusto Greco, che erano presenti alla Conferenza insieme al Sindaco di Nardò Pippi Mellone, al Presidente del MRS Paolo Pagliaro, e al coordinatore provinciale del MRS Gianluca Montinaro.

“Una scelta fatta nel solco della comune battaglia del mio movimento per la nascita della Regione Salento. – Ha affermato il Sindaco di Nardò – In un periodo in cui le province vanno perdendo via via di valore è indispensabile avere un’istituzione prossima di raccordo per i comuni in un territorio vasto ed omogeneo come il Salento”.

Il Presidente del consiglio Andrea Giuranna, ha spiegato: “Il Movimento Regione Salento rappresenta una tutela per il nostro territorio e per la valorizzazione dello stesso; e noi da lista civica quale siamo abbiamo deciso di abbracciare questa sfida perché crediamo che sia un obiettivo da raggiungere per tutelare il nostro territorio”.

Nel corso della conferenza è stato anche identificato il capogruppo in consiglio che sarà Augusto Greco e il coordinatore cittadino di Nardò che sarà Giuseppe Verardi.

“Con Pippi Mellone, brillante sindaco, ci siamo intesi subito. – Ha affermato Paolo Pagliaro – Nasce così, anche in seno all’importante amministrazione neretina, una collaborazione che creerà e rafforzerà delle sinergie votate alla buona politica. Quella per il riordino territoriale è la madre di tutte le battaglie e va combattuta trasversalmente da tutti: né destra, né sinistra, né centro ma soltanto persone che vogliono il bene del Salento. Questa è una battaglia centrale per tutti e il MRS è lieto di accogliere tutte le persone che fanno politica con spirito di servizio per il nostro Salento. Se il Salento non diventa regione resterà periferico e come tale dimenticato e condannato a restare indietro. Giuranna, Veradi e Greco, dall’insediamento dell’amministrazione Mellone, si sono sempre distinti per l’impegno e per la passione con cui hanno svolto il loro lavoro”.

“Ringrazio il Sindaco Mellone, amministratore temerario e coraggioso, che va “Oltre” la politica tradizionale e con una grande visione del futuro ha stretto la mano al MRS. – Conclude – In questo momento, inoltre, cedo il testimone alle nuove leve, ai nuovi coordinatori provinciali e cittadini , che sapranno condurre questa battaglia con la stessa passione che abbiamo sempre avuto; dal canto mio, spero di poterla portare avanti in altre sedi, insieme ad altre battaglie importantissime per il nostro paese”.