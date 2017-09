Commissioni, i tagli proposti da Ria (Pd). La replica di Nuzzaci (Udc): “Bacchettate da primo della classe”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Riduzione del numero dei membri delle Commissioni, gettone ancorato alla partecipazione all’80% di ogni seduta, presenza da verificare con firme su registri o badge: il consigliere comunale Pd Lorenzo Ria avanza una proposta di modifica – e di relativo risparmio dei costi – sui regolamenti, ma gli risponde in maniera polemica il vicepresidente del consiglio comunale di Lecce Marco Nuzzaci (Udc).

“Facendo seguito al mio intervento nel Consiglio Comunale del 21 agosto scorso, dopo aver approfondito la questione inerente la composizione e il funzionamento delle commissioni consiliari, ho ritenuto che il ‘Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue Articolazioni’ debba essere adeguato alla legge, allo Statuto e ad alcune recenti pronunce della Corte dei Conti, e pertanto – non potendolo fare in sede di Commissione Statuto, di cui non sono componente – ho depositato una proposta di modifica dello stesso”, annuncia.

Peraltro, già il suo intervento in Consiglio fu condito da critiche, alcune delle quali provenienti dalla sua stessa parte politica.

“Le commissioni non possono essere composte da un numero di membri quasi equivalente a quello del consiglio stesso. Pertanto, in aggiunta agli otto componenti stabiliti nella delibera di nomina, ho proposto che partecipino, senza diritto di voto, i presidenti dei gruppi consiliari che non siano rappresentati da altro consigliere dello stesso gruppo; ma non i presidenti delle altre commissioni consiliari”, afferma Ria quale primo punto.

Per ciò che concerne, poi, la questione del gettone di presenza, “nel 2011 una previsione normativa aveva legato la stessa alla effettiva partecipazione alle commissioni consiliari”, ricorda Ria. Secondo il quale “tale criterio deve essere necessariamente disciplinato, ancorandolo alla misura dell’80% di presenza ad ogni seduta, da rilevarsi mediante apposizione di firma su registri, o mediante utilizzo di badge personale, ad ogni entrata ed uscita dalle sedute”.

Quindi, propone, “il gettone sia corrisposto per non più di una seduta al giorno, anche quando nell’arco di un’intera giornata si svolgono più sedute”.

Ancora, “ho ritenuto di dover eliminare la corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione alla conferenza dei capigruppo, alla conferenza dei presidenti di commissione, alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio”.

“Inutili bacchettate da primo della classe”, la risposta di Nuzzaci che, da esponente dell’Udc sostiene allo stesso modo il governo di Carlo Salvemini. Ma, come detto, l’argomento ha suscitato imbarazzi in maggioranza già nella seduta di Consiglio in cui la questione emerse.

“Ci chiediamo – sottolinea – per quale ragione il consigliere Pd si sia sempre negato rispetto alla richiesta di collaborazione avanzata a lui dalla Commissione Statuto proprio sul funzionamento delle commissioni, per poi elaborare in solitudine una più clamorosa che funzionale uscita mediatica. Ci chiediamo, inoltre, perché il consigliere Ria non si sia informato meglio sulle attività della Commissione Statuto: è già in fase di valutazione una proposta avanzata da Antonio Torricelli sul medesimo funzionamento; della corresponsione del gettone a fronte dell’80% delle presenze, poi, si era già discusso in sede di prima Commissione Statuto. Anche qui Lorenzo Ria è in ritardo”.

“Siamo felici – prosegue il vicepresidente del Consiglio – che il consigliere abbia preso a cuore il proprio mandato, con la verve di un tempo: dovrebbe indirizzare però queste energie verso proposte concrete di supporto all’amministrazione guidata dal sindaco Salvemini e non soltanto guidate dalla brama di conquistare uno spazio sulla stampa”. Ed ecco la controproposta sul versante della razionalizzazione delle spese: “Rinunci al vitalizio maturato da parlamentare per dare un segnale e soprattutto il buon esempio”.