Caos Ryanair, passeggeri invocano risarcimenti: Codacons Lecce prepara class action

LECCE – Una class action contro Ryanair, per riscattare i passeggeri rimasti a terra per ritardi e cancellazioni. Questa l’iniziativa che sta organizzando Codacons Lecce, che ha annunciato in queste ore la nascita presso la sede del provinciale salentina, del gruppo di lavoro dell’associazione dei consumatori costituito appositamente per avviare la causa nei confronti del vettore aereo responsabile delle improvvise ed ingiustificate cancellazione dei voli, già prenotati e pagati dai clienti.

A consacrare la nuova battaglia in difesa dei consumatori è l’avvocato Piero Mongelli, Responsabile dell’Ufficio Legale di Codacons Lecce, che spiega: ”E’ pronta una nuova battaglia legale che vedrà il Codacons Lecce in prima fila nella tutela dei diritti dei cittadini salentini, ancora una volta penalizzati dagli interessi economici di una multinazionale”.

La Puglia è una delle regioni d’Italia più colpite dai problemi e disagi creati dalla cancellazioni di voli da parte di Ryanair, che ha giustificato i suoi provvedimenti legandoli a obiettivi quali quelli di migliorare “la puntualità” e “per una combinazione di ritardi e scioperi dei controllori di volo, del maltempo e dell’impatto crescente delle assegnazioni di ferie a piloti ed equipaggio di cabina”.

Codacons Lecce, così come sta accadendo già in tutta Italia su idea di vari enti ed associazioni dei consumatori, sta predisponendo gli atti per avviare una azione comune nei confronti della compagnia aerea irlandese, rea in questi giorni di aver lasciato a terra migliaia di passeggeri, pur avendo acquisito il regolare tagliando di volo.

“Il comportamento posto in essere da Ryanair è molto grave in quanto dobbiamo ricordare che lo stesso vettore aereo riceve altresì un importante contributo economico della Regione per garantire i collegamenti di cui questo lontano lembo di terra ha assoluta necessità – tuona il Coordinatore Cittadino di Lecce Cristian Marchello – pertanto lasciare i nostri conterranei a terra privi del collegamento e/o di un volo sostitutivo, attraverso una semplice comunicazione via mail è davvero inaccettabile”. Ore frenetiche e di lavoro molto intenso, dunque, per i legali dell’associazione a tutela dei consumatori che si sono mobilitati sin da subito per garantire la tutela dei tantissimi passeggeri che hanno chiesto il loro intervento per ottenere giustizia.

“In questi giorni si sono rivolti allo sportello del Codacons Lecce moltissimi passeggeri imbufaliti per la cancellazione del loro volo aereo che ovviamente ha creato notevoli disagi se non addirittura danni economici gravi, per questo motivo, – continua l’avvocato Cristian Sturdà, responsabile dello Sportello di Lecce – abbiamo deciso insieme agli altri colleghi di avviare questa importante azione legale collettiva nei confronti di della compagnia Ryanair”.

L’associazione dei consumatori, infatti, ha rotto gli indugi e deciso di avviare questa importante azione legale e, per questo motivo, invita tutti coloro che abbiano subito la cancellazione del loro volo e siano interessati a ottenere il proprio indennizzo e/o risarcimento del danno patito, come previsto dalla legge, a recarsi presso lo Sportello cittadino del Codacons Lecce (Venerdì 29.09.2017 dalle 17:30 alle 19:30) con tutta la documentazione relativa.