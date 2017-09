L’oroscopo per oggi martedì 27 settembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Amore ballerino. Per quanto tu sia convinto del legame che ti lega da tempo al partner, ogni suo fisiologico calo di attenzione ti fa temere in qualcosa di grave e irreparabile. Oggi ama il tuo partner, e non fargli mai mancare le tue attenzioni. Se stai corteggiando qualcuno, oggi dichiarati apertamente.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Sembrava che il progetto cui lavori da tempo avesse ormai la strada spianata, che tutto potesse procedere senza intoppi. E invece, la ruota si inceppa e qualcosa non va. A te trovare una soluzione, a te mantenere la calma, evitare il peggio, arginare le ire di eventuali clienti, partner o colleghi e andare dritto all’obiettivo. Ce la farai!

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Giornata a tinte forti, emozioni contrastanti ed esplosive che ti regaleranno immensi sorrisi di felicità e rabbia come non mai. Al lavoro senza alcun mistero qualcuno ti remerà contro, in maniera plateale ti spingerà al tuo limite, che ben conosce, ovvero ti farà perdere pazienza ed entusiasmo. Se leggerai in tempo questo oroscopo potrai giocare d’anticipo! La tua volontà è più forte di tutto!

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Giornata strepitosa al lavoro, una di quelle che non si dimenticano e che riempiono di grinta anche se tutto il resto va a singhiozzi. Quello che aspettavi oggi si avvererà, quello che speravi oggi arriverà. Successi e conquiste professionali non sono mai state così reali!

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Siamo al cambio di stagione, e oggi, dovrai prenderti cura del tuo corpo, dovrai accettare la fine dell’estate e dare il ‘benvenuto’ all’autunno, pianificare qualche ora di sport per mantenerti in forma, agile, e magari un pò di vitamine!

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Se hai un partner, l’amore c’è senza dubbio, ma l’aria è tesa e sono tanti i punti di scontro soprattutto se di mezzo ci sono i figli, l’educazione, la scuola, etc. Rilassati, discuti si, ma in modo costruttivo e cerca sempre il confronto. Se non hai un partner, meglio non cercarlo!

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Oggi sentirai un pò di pressione addosso e non riuscirai a dare il meglio di te al lavoro. Sei preciso e scrupoloso, ma sentire forte la pressione sulle spalle non ti aiuta a concentrarti. Oggi prova la tecnica dell’estraniamento, concentrati su quello che fai e non ascoltare nessuno, se riesci, lavora con le cuffie nelle orecchie e dai come sempre il massimo!

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Oggi una mega sfida professionale ti costringerà a tirar fuori il meglio di te. A fine giornata ti sentirai come la scorza di una arancia appena spremuta, vuoto, ma contento. La tua spremuta ha fatto bene al tuo lavoro e quasi sicuramente al tuo conto in banca. Avanti tutta!

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Resisti alle tentazioni, soprattutto se la tentazione in questione è quella di assestare un bel pugno a qualcuno. Uomo o donna che tu sia, oggi la tentazione sarà forte, poichè qualcuno tenterà di trattarti come uno stupidotto, e questo proprio non lo tolleri. I pugni non servono a nulla, ma ripagarlo o svegognarlo usando le sue stesse armi serve e da tanta, ma tanta soddisfazione!

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Qualsiasi sia la tua famiglia e che sia più o meno allargata o essenziale, la tua famiglia oggi sarà al centro dei tuoi pensieri, delle tue riflessioni e analisi. Giornata forse di cambiamenti, di scelte importanti. Oggi le priorità forse cambieranno, e tutto dipenderà più che mai dal tuo cuore.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Oggi con grande orgoglio controllerai la tua situazione finanziaria e ti accorgerai che le rinunce e gli investimenti ponderati fatti sino ad oggi ti hanno permesso di mettere da parte un pò di ‘serenità’ se così si può scrivere. Certo oggi non solo sei sereno ma puoi forse cominciare a pensare a qualche investimento importante per la vita!

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Anche oggi forse penserai: ‘devo dimagrire’, ‘devo fare qualcosa per tonificare pelle e muscoli’, ecco, oggi ‘devi’ fare qualcosa, devi in qualche modo trovare tempo e costanza per fare sport e prenderti cura di te, del tuo benessere fisico. Regalati del tempo per te!