Ladri in azione nell’hinterland salentino: a ruba auto, mezzi agricoli e cavi di rame. Due denunce

GALLIPOLI/TREPUZZI/VEGLIE (Lecce) – Cavi di rame, auto e mezzi agricoli. Questi gli oggetti del desiderio dei ladri entrati in azione nelle notti scorse e nelle ultime ore in vari comuni dell’hinterland leccese. Solo in un caso il malfattore è stato individuato e denunciato a piede libero.

Si tratta di F.M., 57enne di Carmiano, che è stato incastrato dai filmati registrati da un sistema di videosorveglianza posizionato lungo via Colelli a Veglie, luogo in cui è andato in scena il furto. L’occhio elettronico ha infatti ripreso l’uomo mentre, nel corso della notte di domenica, scardinava e si impossessava di una Fiat Grande Punto. Delle indagini si sono occupati i carabinieri della stazione di Veglie, sollecitati dalla denuncia del proprietario. E’ bastato passare al setaccio i frame del video registrato dalla telecamera per stanare il responsabile, che è subito finito nei guai.

Hanno seguito il segnale gps, invece, i carabinieri della stazione di Trepuzzi che così sono riusciti ad individuare l’auto rubata giorni prima a Cavallino. Il satellitare installato sull’Alfa Romeo 147 rubata li ha condotti dritti a casa di C.M.M., 51enne di Trepuzzi già nota alle forze dell’ordine, dove il veicolo trafugato era custodito. La donna per questo è stata denunciata a piede libero per ricettazione, mentre l’ oggetto del furto è stato posto sotto sequestro per poter proseguire le indagini alla scoperta dell’autore del colpo.

Sono ancora ignoti, invece, i ladri che la scorsa notte hanno preso di mira un deposito dell’azienda agricola “Conti Zecca” situato in agro al confine tra Veglie e Leverano. I ladri sono riusciti ad introdursi all’interno del capannone dove erano depositati gli attrezzi agricoli dell’azienda scardinando i portoni d’ingresso. Una volta dentro hanno puntato ai veicoli riuscendo a fuggire via con due trattori ed un “macina erba”.

L’allarme collegato ad un istituto di vigilanza privato è scattato intorno alle 21, ma all’arrivo delle guardie giurate e dei carabinieri dei balordi non c’era già più alcuna traccia. Questa mattina il titolare dell’azienda ha sporto denuncia ai militari della stazione di Veglie, che, dopo i rilievi e i sopralluoghi, sono ora a caccia dei malfattori.

Ma i ladri non sono attratti solo da auto o mezzi agricoli. Nella notte tra sabato e domenica ad andare a ruba sono stati i cavi di rame. In totale 200 metri, per un peso pari a 150 chilogrammi, che sono scomparsi dalla cava di tufo di una ditta di estrazione con sede a Taurisano.

I ladri si sono intrufolati nell’area tagliando la rete metallica di recinzione per poi entrare in azione. Ammonta a circa mille euro il valore dell’oro rosso trafugato, stando alla stima effettuata dal rappresentante legale della ditta che ha denunciato il furto ai carabinieri della stazione di Gallipoli. Le indagini sono in corso.