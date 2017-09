Incontro con i vertici regionali della sanità a Gallipoli, Minerva la spunta: ospedale resta di primo livello

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Una visita nei reparti per far vedere da vicino l’effettiva importanza del nosocomio della Città Bella, seguito da un incontro con i vertici della sanità pugliese per ribadirla. Obiettivo raggiunto per il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva: l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” resterà una struttura sanitaria di primo livello.

A dare il via libera alla conferma sono stati il direttore generale e commissario straordinario dell’agenzia regionale sanitaria della Puglia, Giancarlo Ruscitti, insieme al direttore sanitario della Asl di Lecce, Antonio Sanguedolce, al termine dell’incontro con il primo cittadino di Gallipoli ed il presidente del consiglio, Rosario Solidoro.

“Il direttore Ruscitti e il direttore Sanguedolce hanno visitato il nostro ospedale e toccato con mano l’importanza dello stesso – ha dichiarato Minerva – Nel corso dell’incontro abbiamo dimostrato come la scelta della Regione – e ne approfitto per ringraziare il Presidente Michele Emiliano per l’attenzione e il lavoro svolto – sia una scelta oculata e che trova giustizia sia nella struttura in sé che dal punto di vista fisico-territoriale. Abbiamo inoltre spiegato loro le ragioni per cui è giusto mantenere l’ospedale di Gallipoli come unico di primo livello per una sanità del territorio che funzioni”.

Canta vittoria, dunque, il sindaco, che è da anni impegnato in prima linea nella battaglia a favore dell’ospedale di Gallipoli, messo a rischio dai tagli e dalle chiusure imposti dal piano regionale di riordino. La promessa fatta è stata mantenuta fino in fondo, a riprova dell’impegno profuso per la difesa della struttura ospedaliera e per la tutela degli obiettivi raggiunti. All’incontro di stamane hanno preso parte anche il dottor Dell’Angelo Custode, Direttore Amministrativo dell’ospedale di Gallipoli, la dottoressa Anna Maria Paolini e il Presidente dell’Associazione Sacro cuore di Gesù, Giacinto Scigliuzzo.