Piconese risponde a Renzi: “E’ preoccupato per le Politiche”. Su Tap: “Noi sempre contrari ad approdo a San Foca”

Pubblichiamo l’intervista a Salvatore Piconese, segretario provinciale leccese di Articolo 1 – Mdp. L’occasione è data dalla conferenza programmatica prevista lunedì 2 ottobre alle 17.30 all’Hotel Tiziano, a Lecce, alla presenza del vicecoordinatore nazionale Arturo Scotto. A Piconese abbiamo chiesto di dirci qualcosa sull’organizzazione del partito, sul lavoro per la costituzione di una lista unica in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Ma non potevamo non chiedergli anche un commento su una frase pronunciata dal segretario nazionale dem Matteo Renzi l’altra sera a Lecce inerente la sinistra e il socialismo. La chiacchierata ha inoltre toccato la questione Tap, ovvero cosa ne pensa Articolo 1 del discusso gasdotto il cui approdo è previsto a San Foca. Con stoccata indirizzata al viceministro Teresa Bellanova e al senatore Dario Stefàno.

“Fuori dal Pd non c’è la rivoluzione socialista, ci sono Salvini e Grillo”: lo ha detto Renzi a Lecce, intervenendo a un’iniziativa con Stefàno e Bellanova. Le va di commentare questa affermazione, segretario?

Renzi fa solo propaganda, nella realtà, invece, è preoccupato dal risultato che potrà uscire dalle urne alle elezioni politiche della prossima primavera. Perché, al contrario di quello che lui dice, fuori dal PD c’è un popolo di sinistra, fatto di donne e uomini in carne e ossa, che si è ribellato al suo rozzo tentativo di rottamare la cultura politica legata alla storia della sinistra e del movimento operaio italiano. Quel popolo, oggi, ha avviato un processo politico per dar vita, in Italia, ad un nuovo campo democratico e progressista, alternativo al “renzismo” e al PD.

Dal palco del Teatro romano Renzi ha anche detto che “i tubi sono ovunque”, con riferimento a Tap e in risposta ai No Tap che hanno fatto sentire rumorosamente la loro presenza. Qual è la posizione del suo partito su tale tema?

Abbiamo ribadito più volte la nostra contrarietà all’approdo Tap a San Foca. I nostri militanti e i nostri amministratori locali sostengono la battaglia portata avanti dal Comune di Melendugno, dalle associazioni e dai cittadini. Gli eletti di Articolo Uno hanno affrontato la questione a Bari con Abaterusso, a Roma con Laforgia e a Bruxelles con Paolucci. Pensiamo che il governo sbagli e che tenda, anche dopo la grande mobilitazione civile dei salentini, a liquidare la vicenda Tap con la solita arroganza che trapela dalle parole espresse l’altra sera da Renzi a Lecce. Mi sorprende ancor di più, però, il Vice Ministro Bellanova, la quale promise, nel 2013, che si sarebbe addirittura “incatenata” pur di impedire l’approdo a San Foca. Oggi, invece, non dice nessuna parola in difesa della sua terra, anzi, insieme all’intera delegazione parlamentare PD, tra cui la new entry Stefàno, è d’accordo con la costruzione dell’infrastruttura e con la sua localizzazione a Melendugno.

Il prossimo 2 ottobre Articolo 1 provinciale terrà a Lecce una conferenza programmatica con l’on. Scotto: un primo traguardo.

Il 2 ottobre ci sarà l’incontro pubblico “Sud, Lavoro e Democrazia” che vedrà Articolo Uno, ai suoi vari livelli, impegnato in una discussione programmatica sul Mezzogiorno. Si tratta di un’iniziativa unica nel panorama politico nazionale, che segnerà il passo anche in rapporto al profilo programmatico che il nostro movimento e l’intero campo progressista definirà in vista dell’assemblea costituente del prossimo novembre. Per il 2 ottobre, a Lecce, abbiamo invitato ad una discussione pubblica sindacati, studenti, imprenditori, professionisti, docenti universitari, lavoratori precari e cittadini. Finalmente ritorneremo a parlare pubblicamente della “questione meridionale”, come una questione nazionale, dalla quale dipende il futuro dell’Italia.

Come va l’organizzazione del partito sul territorio? Che riscontri ha, ad oggi, del gradimento del partito in provincia? Le sembra che il progetto stia attecchendo?

Stiamo lavorando sia sull’organizzazione che sul radicamento di Articolo Uno MDP sul territorio salentino. Siamo presenti nella stragrande maggioranza delle città della provincia di Lecce, siamo presenti in molte amministrazioni comunali, con sindaci, assessori e consiglieri. In questi mesi abbiamo inaugurato nuove sezioni di Articolo Uno e il tesseramento sta andando molto bene, oltre ogni aspettativa. Ma dobbiamo continuare il nostro lavoro politico, un lavoro quotidiano e costante, in grado di costruire, sul territorio, una “casa comune” dei democratici e dei progressisti.

Riuscirete a fare una lista unitaria, in vista delle prossime Politiche, con Sinistra italiana, Possibile, Campo progressista, realtà alternative al Pd? E sul territorio provinciale, questo tipo di dialogo con tali soggetti sta prendendo forma?

Articolo Uno MDP è la forza politica che, più di altre, sta lavorando alla costruzione di una lista unitaria della sinistra. È una priorità politica e un’esigenza democratica per l’Italia. La lista dovrà avere una carattere unitario e plurale, capace di mettere insieme Sinistra Italiana, Verdi, Possibile di Civati, Campo Progressista di Pisapia, il protagonismo del Brancaccio, con Anna Falcone, così come la parte migliore del civismo e dell’associazionismo democratico. Una lista unitaria che sarà alternativa alla destra sovranista, al populismo “grillino”, ma anche al PD renziano. Una lista che sarà la primogenitura di una nuova soggettività politica della sinistra in Italia: un nuovo partito progressista, un vero e proprio Partito del Lavoro, organizzato e di massa, che parli alla sofferenza, al disagio sociale e con l’idea di trasformazione della società.