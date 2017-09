La “preghiera in mare” di Raffaele Casarano e Zamua Halera, “un incontro musicale tra i popoli”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Si chiama “Preghiera in mare” il progetto ideato da Raffaele Casarano e Zamua Halera, in collaborazione con il video maker Massimiliano Mammarella e la straordinaria partecipazione della cantautrice dello Zimbawe Dudu Manhenga.

Come afferma lo stesso Casarano, si tratta di “un incontro musicale tra i popoli”, ovvero “la musica come preghiera e messaggio di pace, linguaggio universale che come tale riesce a unire e aggregare. Il tour sarà un viaggio che porterà con sé questo messaggio”.

E il viaggio si svolge, appunto, in Zimbabwe, con cinque concerti in programma: 4 ottobre – College of Music; 5 ottobre – Music Crossroads Academy; 6 ottobre – Theatre in the park; 7 ottobre – Main Stage – Italian Club Harare; 8 ottobre – Megga2.

La musica come veicolo di un messaggio di fraternità, vicinanza, pace, quindi. Il progetto è sostenuto dalla Regione Puglia e prenderà parte al Festival “Musica” 2017, organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Zimbabwe per sottolineare l’importanza del dialogo culturale nelle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Il salentino Raffaele Casarano, tra i sassofonisti più conosciuti del panorama jazz europeo, e il sardo – franco – africano Zamua Halera, musicista che sa coniugare ritmo e armonia, modernità e tradizione, hanno iniziato a suonare insieme il 3 giugno 2015 all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi (nella foto): un concerto ricco di sfumature e di grande densità emotiva. L’esibizione su un palco così prestigioso ha contribuito a rendere forte il sodalizio umano e artistico.

Il duo è in grado di interpretare le mille sfaccettature della musica, con un repertorio che ruota attorno a pop, rock e jazz e che adesso si rinnova, dedicando una parte importante del percorso dei due artisti alle atmosfere e alle sonorità pugliesi e alla world music. “Preghiera in mare” è un nuovo progetto, che vede il prezioso apporto di Massimiliano Mammarella, creativo, autore, sceneggiatore, conduttore radiofonico, social media manager e video editor, e che rappresenta, in realtà, un nuovo inizio: l’idea, musicalmente parlando, è quella di diffondere il sound pugliese in Africa venendone, al contempo, arricchito.