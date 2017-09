Filobus, Salvemini: “Dal ministro per discutere della rimozione”. Giliberti: “Se posso essere utile vengo anch’io”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Smantellare il filobus: un’intenzione che Carlo Salvemini aveva annunciato già in campagna elettorale.

Un punto del programma che non rimarrà lettera morta: il sindaco e i suoi andranno al Ministero dei Trasporti per discutere della sua rimozione, liberando, così, Lecce dai pali e da un’infrastruttura ritenuta troppo “pesante” e, per di più, inutile.

Ed eccole, le “ragioni di interesse pubblico” alla base della richiesta: “Il filobus – ricorda Salvemini – è stato progettato su previsioni di traffico passeggeri totalmente false (trasporta 650 passeggeri al giorno contro i 15.000 previsti); non ha nessun collegamento con la rete ferroviaria; non serve i comuni limitrofi; comporta ogni anno oneri aggiuntivi rispetto al servizio bus pari a circa un milione di euro”.

“Su questi presupposti – aggiunge – sono stati bruciati 23 milioni di euro di risorse pubbliche, di cui gran parte ministeriali. Pende oltretutto l’ipotesi corruttiva – come da processo in corso – secondo la quale l’opera è stata pensata e voluta per dare vantaggio ad alcuni e non alla cittadinanza”.

L’incontro con il ministro Delrio è previsto per il 5 ottobre: “Vogliamo togliere pali e fili al minor costo possibile per il Comune”, precisa Salvemini.

“Gli chiedo di poter essere presente a mie spese all’incontro con il Ministro Del Rio, a sostegno di una battaglia che definisco di civiltà, da me sposata in tempi non sospetti e con approfondimenti giornalistici e tecnici di pubblica conoscenza”, è la richiesta di Mauro Giliberti, consigliere comunale di minoranza e già candidato sindaco del centrodestra.

“In campagna elettorale – ricorda – ho proposto la sua disattivazione, al fine di recuperare ingenti risorse da destinare al cofinanziamento da parte del Comune di Lecce del sistema dei trasporti. Contributo che oggi le casse comunali non sarebbero in grado di sostenere. Il passaggio successivo, nel mio programma, sarebbe stato quello di aprire una trattativa col Ministero per rimuovere l’infrastruttura, brutta e controversa, senza esborsi per la cittadinanza, senza rischiare alcun danno erariale e dopo aver accertato la collaborazione della Regione che ha cofinanziato l’opera”.

“Il Sindaco di Lecce, in campagna elettorale, ha rilanciato rispetto alla mia proposta, qualche settimana dopo, dicendo che il filobus si può smontare subito, senza costi per la collettività e senza rischi per il bilancio, anzi parallelamente si potrebbe addirittura acquistare l’ex Enel”, prosegue Giliberti.

“È chiaro però che se si potesse fare ciò che il primo cittadino dice, io ne sarei assolutamente soddisfatto. Per questo gli chiedo di poter essere presente all’incontro con il Ministro Del Rio”, è, pertanto, la sua richiesta. Secondo il quale il filobus “uno dei principali problemi del cattivo funzionamento dei mezzi pubblici a Lecce”.