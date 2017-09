L’oroscopo settimanale dal 24 al 30 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): L’ultima settimana di settembre, a cavallo tra due mesi che si passano il testimone, non sarà una settimana rilassante come vorresti. Facile al nervosismo, tutto ti sembrerà problematico anche se non lo è. Lavoro e faccende varie con qualche intoppo, soldi quanto basta per star bene e rimandare a domani spese non necessarie. L’amore addolcirà anche le pillole più amare.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Settimana lavorativa intensa in tutti i sensi. Tanto da fare, tante soddisfazioni da raccogliere e anche la tua posizione da difendere, talvolta alzare la testa è necessario per difendere il proprio valore e la propria professionalità. Il post lavoro sarà decisamente divertente e simpatico. Amore a gonfie vele… ops, lenzuola!

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Settimana tutto sommato serena se non fosse per il lavoro che se da un lato sarà senza sosta e anzi arriverà più lavoro del previsto perchè tante volte la serietà professionale paga, dall’altra, proprio per questo, sarà motivo di invidie e colpi bassi da parte dei colleghi. Non far finta di nulla e con piglio deciso tieni salda la tua posizione. Sette giorni in love!

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Non sarà una settimana calma. Ad un certo punto sembrerà che tutto sia un accapigliarsi: piccoli screzi al lavoro, antipatici scontri in famiglia, beghe e battibecchi con conoscenti, vicini di casa, passanti per strada e chiunque vedrà in te una sorta di paciere e ti chiamerà in causa anche se non centri nulla. Se puoi stanne fuori, non farti coinvolgere. Tutto il resto sarà noia, ops, relax!

LEONE (23 luglio – 22 agosto): 100 ne pensi e zero ne fai! Settimana ricca di fermento, vorresti fare, girare, andare, venire, e mille altre cose che neanche sai bene, ma che di certo non farai perchè sarà purtroppo una settimana quasi tutto fumo e quasi niente arrosto. Qualcosa, nonostante tutto, prenderà forma, ma dovrai avere la tenacia di portarla avanti. Questa settimana potrebbe accadere qualcosa di fondamentale per la tua vita. Occhi aperti e concentrazione massima. Sopra le lenzuola fai quello che vuoi, sotto le lenzuola ruggisci!

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Dolcezza, cura del rapporto di coppia, predisposizione all’amore e al romanticismo renderanno la tua settimana decisamente sentimentale e a tratti hard. 7 giorni anche di grande impegno e successi professionali e un conto in banca che gode di buona salute tanto da permetterti qualche spesa non proprio indispensabile ma cui tieni e che rimandi da tempo. Una gran bella settimana!

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Bilancia Bilancia, ma esiste al mondo qualcosa o qualcuno capace di farti letteralmente saltare di gioia senza contegno e senza remore? qualcosa che sia in grando di sciogliere il ghiaccio che sembra aver ibernato ogni tipo di slancio e coinvolgimento in chicchessia situazione o sentimento? Certo non lo troverai questa settimana in cui entusiasmo, vitalità e positività toccheranno i minimi storici. Fai qualcosa, agisci, fai qualcosa!

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Settimana di combattimenti, quindi, lucida bene il tuo pungiglione perchè ci sarà da pungere e non poco, e non per innata indole molesta, ma questa volta puramente per difesa. Tanta la competizione e il tentativo di farti le scarpe sul posto di lavoro, ma tu saprai difenderti egregiamente. Sotto le lenzuola, abbasso le armi, e coccole e romanticismo a non finire!

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Giorni di ferite al portafogli e di tanto sale sulle ferite. Forse sai di alcune scadenze ormai prossime, quello che non immagini è che forse arriveranno altri pagamenti imprevisti che non ti aspetti e che metteranno a rischio la tua serenità e senza dubbio il tuo conto in banca. Per fortuna il lavoro c’è e l’amore non si paga. Saziati di questo e ovviamente evita ogni tipo di spesa e investimento finanziario. Peace and love!

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Se al lavoro sarà una settimana stabile, solito equilibrio, ottimo clima tra colleghi e anche previsioni di una crescita professionale non troppo lontana, in casa volano piatti e coperchi e c’è il rischio che si arrivi anche alle pentole. Capita che le cose non dette possano irritare anche più di quelle dette. Attenzione a come ti comporti e a quello che dici in casa, in famiglia, con il partner se c’è!

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Settimana creativa, emozionante, produttiva. Numerosi successi al lavoro e conferme della tua preparazione e della tua indole da ‘collega perfetto’, tutti ti apprezzano e tutti ti stimano. Settimana di opportunità che sta a te cogliere e trasformare in ‘futuro’ per te e la tua professione. L’amore poi… sei tutto un brodo di giuggiole, tutto coccole e attenzioni per chi c’è, e per chi vorresti conquistare.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Se fino a qualche giorno fa pensavi che non ci sarebbe stata fine al peggio e che anzi, nulla sarebbe più andato come speravi, ecco che le cose cambiano, che tutto torna a girare come speravi e sognavi e che qualche progetto che avevi chiuso e archiviato nel cassetto torna a prendere forma con successo. Opportunità di lavoro per crescere in quello che fai o per trovarne in caso tu sia in cerca. Great week!