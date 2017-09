L’oroscopo per oggi domenica 24 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Domenica di relax e di un pò di vigore fisico ritrovato. Se l’energia si alimenta con altra energia, oggi non stare in casa, esci, cammina, fai movimento, non usare l’auto, e goditi l’aria aperta!

TORO (20 aprile – 20 maggio): Relax, forse stai organizzando una gita fuori porta, forse è il momento di staccare la spina e prenderti una giornata da vivere come fossi un turista, senza pensieri. Anche se resterai nel tuo paese o nella tua città, prova a guardare quello che ti circonda come se lo vedessi per la prima volta.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Dopo una settimana pesante e stanca, difficile, urge riposo e relax, che non vuol dire buttarsi sul divano, nel tuo caso vuol dire fare quello che davvero ti piace. Molto probabilmente finirai ai fornelli o su una moto. Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Gemelli, una straordinaria offerta

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Un incredibile e rarissimo senso di benessere. No ansie, no scadenze, no pensieri. Svegliarsi ed essere in pace col mondo, svegliarsi senza sapere cosa fare, con quella strana leggerezza e senso di libertà che dovresti importi di provare più spesso. Fai quello che ti piace.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Oggi solo energie positive, solo belle cose, solo panorami mozzafiato, solo coccole e grande fantasia sotto le lenzuola. Buona domenica caro Leone, farà caldo, molto caldo, sotto le lenzuola sarà una savana!

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Relax e pace, ovunque tu sia. Che tu decida di stare in casa, non uscire dal letto, salire in bici e pedalare come non ci fosse un domani o correre alla Forrest Gump, oggi asseconda ogni tuo desiderio, sia sul fare che sul mangiare. Hai voglia di cibo spazzatura? Ottimo! Domani sappi però che non si va oltre il brodino della nonna però!

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Il risveglio è sempre un pò traumatico per te, ma dopo un’ottima colazione con tanto di zabaione la giornata sarà radiosa. Qualsiasi cosa farai, il Sole che è nel tuo segno ti darà una carica e una energia senza eguali. Potresti scalare montagne e raggiungere picchi altissimi, ma anche restando seduto sul divano di casa potrai fare grandi cose soprattutto se in compagnia… Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Bilancia, una straordinaria offerta

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Giornata forse un filo noiosa. Ti sei svegliato stanco, forse hai dormito male e forse avresti voluto riposare ancora un pò. Il rischio di rimanere chiuso in casa tutto il giorno c’è, ma probabilmente arriverà una telefonata inaspettata, e in men che non si dica sarai energico e pimpante.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Domenica all’aria aperta sempre se non piove. Se sarai costretto a restare a casa, spolvera i giochi da fare in gruppo che non usi da un pò, chiama a raccolta famiglia e amici e la giornata sarà indimenticabile!

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Oggi ti senti in forma anche se non lo sei. Ti senti carico e finalmente potrai mollare tutto e dedicarti del tempo che vuol dire correre. pedalare, fare sport all’aria aperta cosa che ami ma che troppo spesso non hai il tempo di fare. Avanti tutta!

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): E se domani io non potessi rivedere te? Ecco… se domani la persona che ami segretamente partisse per una città lontana senza sapere quello che provi, non pensi che passeresti tutta la vita a chiederti ‘ma, se gli avessi detto quello che provo cosa sarebbe successo?’. Agisci, nulla è peggio dei rimpianti! Da oggi tutti i segni d’aria possono dire di essere nati sotto una buona stella. Per te, Acquario, una straordinaria offerta

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Timido e silenzioso, spesso sai essere tutto il contrario. Oggi, galeotta la giusta compagnia, sarai un grande oratore e saprai tener alta la conversazione. Una bellissima riunione di famiglia o amici per una domenica davvero leggera.