Renzi a Lecce, sarcasmo su D’Alema, Grillo e Salvini. Ai no Tap: “I tubi sono ovunque”

LECCE – “Basta con le polemiche interne al centrosinistra, basta con le risse di cortile”.

Il segretario nazionale del Pd Matteo Renzi, ex premier e futuro candidato premier nel 2018 – la conferma viene da lui stesso – dalla suggestiva cornice del Teatro Romano a Lecce, parla, stuzzica, gesticola, fa battute, affascina, diverte e si diverte, del tutto a suo agio. La platea è quasi tutta di suoi aficionados, tranne qualcuno, che non esita a farlo sapere ad alta voce. E lui, Renzi, risponde. La sfida lo intriga.

C’è anche Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, che apre la serata, simbolo di un centrosinistra che a Lecce ce l’ha fatta, sbaragliando vent’anni di governo di diverso colore politico. “Quando mi hanno chiesto se sarei venuto, ho risposto Certo. Vado a salutare il segretario nazionale del PD, mio alleato di coalizione”, racconta.

Ci sono, fuori dal teatro, i No Tap che fanno sentire la loro rumorosa presenza, ma subito le forze dell’ordine allontanano il gruppo di attivisti. Molti quelli che nel pubblico urlano “basta”, mostrandosi visibilmente contrariati da quell’interruzione su un argomento che, evidentemente, non li riguarda più di tanto. Ma Renzi li tranquillizza, poi rilancia sulle necessità legate all’approvvigionamento energetico.

Quindi spiega: “Rispetto chi è contrario, ma i tubi ci sono dappertutto. A un certo punto, quando si decide, bisogna agire di conseguenza, ragioniamo su battaglie necessarie, non di retroguardie”. Poi passa al tema delle infrastrutture mancanti al Sud, “parliamo dell’alta velocità da cui siete tagliati fuori, del fatto che vi sentite in periferia”, incalza.

Ufficialmente, Renzi è a Lecce per la presentazione del suo libro “Avanti, perché l’Italia non si ferma”, edito da la Feltrinelli, nell’ambito delle iniziative “I Dialoghi de La Puglia in più”, in pratica è in tour per dire che “fuori dal Pd non c’è la rivoluzione socialista, ci sono Salvini e Grillo”, messaggio rivolto, ovviamente, a tutti coloro che sono fuoriusciti dal Partito democratico o intendono farlo.

Ed entrambi, a sentire Renzi, presenterebbero problemi, per così dire, di immagine. “Quando sento Salvini dire che si sente a casa in Corea del nord io mi preoccupo, dico ‘aiutiamolo a casa sua’. Di Battista è arrivato a dire che Napoleone ha combattuto ad Auschwitz, qualcuno crede nelle sirene, una deputata M5S ha detto che il Pil aumenta per l’uso dei condizionatori”.

Berlusconi? “Ho un grande rispetto per la sua capacità istrionica”. E, a proposito, il patto del Nazareno “non l’ho rotto io, ma Berlusconi dopo la telefonata con D’Alema. E nessuno finora ha smentito”. E, a proposito del leader maximo, “non c’è nessun duello con lui, non odio nessuno. Non ho conti in sospeso, non si esce con il broncio”.

Insomma, il libro non sarebbe una resa dei conti con qualcuno, né un voler tirare fuori sassolini dalle scarpe, “ho elencato dei fatti – spiega Renzi – la cui ricostruzione mi ha fatto male, come la storia dello ‘stai sereno’ che ora, se pronuncio questa frase all’indirizzo di qualcuno, mi costa una querela”.

Poi, al solito, l’elenco delle cose buone – o presunte tali – fatte per il Paese, dagli 80 euro, al jobs act, alla quattordicesima per i pensionati, al “Dopo di noi”. Peccato per il referendum costituzionale, occasione sprecata, a suo dire, sul fronte del cambiamento. Sì al sostegno, no al reddito di cittadinanza, “perché noi siamo una Repubblica fondata sul lavoro, sulla fatica”.

Gli incapienti, coloro che lavorano con fatica ma non arrivano a guadagnare una cifra dignitosa neppure per percepire gli 80 euro in busta paga – misura che scatta solo a partire da una certa soglia di reddito – non sono contemplati nel ragionamento renziano.

Le banche? “Noi abbiamo salvato i correntisti, non le banche, e voi ne dovreste sapere qualcosa con la storia della Banca 121”. Gentiloni? “Per me è motivo di orgoglio, non di gelosia. Noi siamo una squadra”. E dentro ci mette pure il senatore Dario Stefàno, presidente de La Puglia in più, organizzatore dell’evento e sempre più vicino al Pd, e il viceministro Teresa Bellanova, pure lei sul palco, a sottolineare, tra l’altro, la bontà della legge sul caporalato. Due personalità politiche che “vengono da storie differenti” rispetto a quella di Renzi, come viene sottolineato più volte, ma, di fatto, sul palco, sono entrambi – Dario e Teresa – in perfetta sintonia con lui, l’affabulatore fiorentino.