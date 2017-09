Il Movimento No Tap incalza il sindaco Salvemini: “E’ favorevole o no all’opera?”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Il sindaco del capoluogo provinciale è favorevole o meno a Tap?”.

Il Movimento No Tap incalza Carlo Salvemini sulla questione gasdotto, la chiacchierata opera il cui approdo è previsto a San Foca ma la cui ricaduta riguarda, in fondo, l’intero Salento.

Lo fa con un comunicato ufficiale dopo che il segretario nazionale del Pd Matteo Renzi, in tour in Puglia, ha ribadito, ai microfoni dei giornalisti, la sua convinzione, ovvero che “Tap è necessaria” e che a forza di dir di “no” a tutto, l’Italia non andrebbe avanti. Ieri, a Lecce, Renzi ha risposto ad alcuni No Tap che manifestavano: “Grande rispetto per chi è contrario, ma i tubi sono dappertutto”.

L’evento è stato aperto proprio dal sindaco Carlo Salvemini (nella foto tratta dal suo profilo facebook) che governa a Lecce anche grazie al Pd. In virtù di quest’alleanza Salvemini – ricordando di essere lui stesso fuoriuscito dal partito nel 2010 – ha portato i suoi saluti al segretario nazionale dem. Ma il Pd a Roma, come chiaramente spiegato da Renzi, ritiene Tap una’infrastruttura “necessaria”.

I No Tap adesso, quindi, vogliono risposte dal primo cittadino, al di là del “dovere istituzionale che nessuno intende mettere in discussione”: “Nella giornata di ieri, Salvemini ha provato a sussurrare nell’orecchio a Renzi che in questa landa del meridione, negli ultimi mesi, c’è stato un risveglio partecipativo basato sulla tutela del territorio, dell’ambiente, dei diritti dei cittadini e sul rispetto delle poche elementari regole che tengono insieme questo Paese? Gli ha sussurrato che è contrario alla costruzione del gasdotto TAP?”.

I No Tap chiedono, inoltre, di sapere “cosa pensa dei cittadini che stanno difendendo il proprio territorio. Vorremmo sapere se per lui è normale che in uno stato di diritto, una multinazionale straniera si muova scortata dalle forze dell’ordine. Infine, signor sindaco di Lecce, sarebbe giusto sapere se all’interno del suo impegno istituzionale troverà spazio in qualche modo la tutela dei diritti e del benessere dei cittadini che oggi rappresenta”.

Al sindaco Salvemini, ora, la possibilità di palesare la sua attuale posizione sull’opera, a prescindere dai doveri istituzionali e di quanto detto in campagna elettorale. Una risposta che, chiariscono i No Tap, interessa alla “popolazione salentina” e non solo agli attivisti.