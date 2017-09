Aumentano le minidiscariche in città, Lo Sportello dei Diritti: “Fototrappole e sanzioni per incivili”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Aumentano in città le minidiscariche a cielo aperto di rifiuti abbandonati lungo le strade.

Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei diritti, questo fenomeno è peggiorato in seguito alla raccolta differenziata porta a porta: se infatti da una parte era una necessità indifferibile per arginare il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, d’altro canto ha messo alle strette gli incivili che si ostinano a non differenziare, costringendoli ad abbandonare i propri scarti sulle strade.

Numerose le segnalazioni giunte allo “Sportello dei Diritti” per documentare, anche forograficamente, i cumuli di rifiuti abbandonati selvaggiamente. L’ultima nell’ordine è la zona tra via Enrico Ameri e via Luigi Scrimieri, a due passi dallo Stadio, dove per svariate centinaia di metri è possibile verificare visivamente ai margini delle due strade la presenza di rifiuti di ogni tipo, dall’immondizia “residenziale”, alle gomme, mobilio in disuso, frigoriferi e chi più ne ha più ne metta, che nel corso del tempo sono stati oggetto di incendi che hanno reso l’aria irrespirabile per centinaia di metri.

“Si tratta di una situazione di degrado non più tollerabile per il decoro pubblico e per l’igiene urbana, – spiega D’Agata – che dev’essere prontamente risolta da parte del Comune di Lecce con un intervento immediato di rimozione dei rifiuti e l’installazione di fototrappole per identificare prontamente e sanzionare coloro che gettano i rifiuti”.