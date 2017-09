Reimpianto degli ulivi, non si è votato. Coldiretti: “Governo italiano debole”

Share 0 Share 0 Share 0

BRUXELLES – Il tanto atteso via libera da Bruxelles al reimpianto dell’ulivo non è arrivato.

A conclusione della due giorni di lavori del Comitato fitosanitario europeo, infatti, giunge la notizia che non è stato possibile mettere ai voti la proposta di modifica della decisione n. 789/2015 sulla Xylella fastidiosa.

Una notizia “deludente”, si spiega nella nota della Regione, con un “doppio rammarico”. Nel corso della discussione tenutasi a Bruxelles, infatti, si è registrato un “consenso pressoché unanime” da parte di tutte le delegazioni sulle tre modifiche attese dal territorio, ovvero: autorizzazione al reimpianto dell’ulivo, tutela degli alberi monumentali non infetti nei 100 metri da pianta infetta, liberalizzazione della movimentazione delle tre varietà di vite resistenti alla Xylella (Negroamaro, Primitivo, Cabernet Sauvignon).

Lo stallo riguarderebbe la movimentazione delle piante da vivaio.

“Questo stop si aggiunge al ritardo accumulato negli scorsi mesi, in cui avevamo già assistito a diversi rinvii pur in presenza di una bozza di decisione utile alla causa del territorio pugliese”, affermano il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore Leo di Gioia.

“E’ indubbiamente positivo – precisano – il fatto che gli Stati membri abbiano raggiunto il consenso sulle modifiche di interesse per il territorio pugliese, ma ciò non basta: occorre arrivare all’adozione della decisione formale, per poter attuare in concreto queste previsioni”.

Emiliano e Di Gioia rendono noto che chiederanno a Roma di far presente alla Commissione europea che, qualora le divergenze di vedute tra gli stati membri sui punti contestati dovessero protrarsi, “sarebbe saggio dividere il testo in due parti, portando così al voto in ottobre gli articoli su cui vi è unanime consenso”.

A tal proposito, il presidente di Coldiretti Puglia Gianni Cantele commenta: “Lascia l’amaro in bocca la decisione di rinviare ancora al 18 ottobre prossimo la votazione del documento, paradossalmente condiviso su 4 questioni, quali l’autorizzazione all’impianto, la tutela degli alberi monumentali, la commercializzazione di barbatelle e la riduzione delle fasce tampone, solo per la mancata condivisione della movimentazione delle piante da vivaio, perché ritenuta eccessivamente gravosa. L’unica strada percorribile è che il Governo italiano, il Ministero dell’Agricoltura e la Regione Puglia chiedano che venga stralciato l’ultimo punto e si proceda alla votazione dei temi già condivisi e approvati, perché sono decisioni per la Puglia assolutamente indifferibili”. C’è amarezza nei toni: secondo Cantele, quanto avvenuto sarebbe “segnale chiaro della debolezza del Governo italiano su una partita che non è certamente di campanile, ma essenziale per il futuro stesso dell’olivicoltura pugliese, settore cardine dell’economia regionale”.

Di ben diverso avviso il viceministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova: “L’accordo raggiunto a Bruxelles – dichiara – va salutato con grande soddisfazione e conferma l’impegno del Governo italiano sull’emergenza xylella. E’ importante considerare che questi punti non saranno più oggetto di trattativa. Adesso attendiamo solo la ratifica e poi per l’olivicoltura e l’agricoltura salentina può aprirsi una fase nuova, dove saranno necessari l’impegno e la cura di tutti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il deputato Pd Salvatore Capone. “Nonostante lo slittamento – sottolinea – l’intesa raggiunta va salutata per quello che significa concretamente: un risultato importantissimo perseguito con grande determinazione dal Governo e dal Ministro Martina, che corona gli sforzi di tutti coloro che si sono spesi in questa direzione e che autorizza associazioni, agricoltori, imprese, a guardare con occhio diverso al futuro”.

“Fa rabbia – è l’opinione del capogruppo di Articolo 1 in Consiglio regionale Ernesto Abaterusso – constatare come, dopo essere stati costretti per anni ad assistere all’incapacità politica di compiere scelte giuste, forti e ambiziose, oggi ci troviamo di fronte allo stallo dell’UE piuttosto che alla ricerca e messa in campo di soluzioni concrete per fronteggiare il problema. Il tempo è scaduto e impone un’accelerazione da parte di tutti. La Xylella ha provocato in questi anni un danno economico senza precedenti per produttori, aziende, cittadini così come per il paesaggio pugliese. Auspichiamo pertanto che la Commissione tra un mese si esprima una volta per tutte sull’argomento mettendo in campo misure concrete e credibili che diano il chiaro segnale di vicinanza all’agricoltura pugliese e di inversione di marcia all’attuale stallo. Diversamente si rischierebbe solo di vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad oggi dal comparto”.

Per Sergio Blasi, consigliere regionale Pd, “è frustrante constatare come sull’emergenza Xylella si stia procedendo a passo di gambero, giocando d’azzardo con il presente e il futuro del Salento. Da una parte c’è l’Ue, che con l’ennesimo rinvio della votazione sulla revoca del reimpianto sta dimostrando una mollezza politica intollerabile; dall’altra ci sono i fatti di Presicce, gli atti vandalici nel campo sperimentale di Giovanni Melcarne – verso cui va tutta la mia più completa e sentita solidarietà – che ci chiamano a un rigoroso impegno nel riaffermare il valore civico e politico della scienza e della ricerca. Nel mezzo c’è un territorio ferito, il Salento, e un settore produttivo in ginocchio, quello degli olivicoltori e dei vivaisti, vere vittime di questa situazione paradossale in cui si continuano a compiere passi indietro”. A suo avviso, “sarebbe sensato proporre al ministro Martina la divisione del documento in due o più parti“, ma al di là di questo, Blasi sottolinea pure di sentirsi “vicino a Melcarne quando denuncia l’assurdo clima antiscientifico nel quale ci troviamo e ne indica la politica come principale artefice”. Pertanto, “il vero nemico da combattere ce l’abbiamo in casa e corre più veloce della Xylella. Si chiama ignoranza”.

“Piuttosto che rammaricarsi e accusare Bruxelles, Emiliano e Di Gioia dovrebbero innanzitutto chiedere scusa agli olivicoltori salentini per la loro inefficienza e incapacità nella gestione dell’emergenza Xylella. Le responsabilità di Emiliano, della sua gestione dell’emergenza, sono abnormi: il ritardo nel confrontarsi con gli uffici europei, ritardo nel monitoraggio delle aree infette, ritardo nell’abbattimento delle piante infette, stanziamento di risorse del tutto insufficiente per le fitopatie, utilizzo di solo poco più della metà dei dieci milioni di euro stanziati per il contenimento, zero euro spesi di quelli previsti per la misura 4.1 del PSR 2014-2020, legge regionale per rispettare la decisione UE 789/2015 approvata solo alcune settimane fa. L’unica cosa sulla quale Emiliano non è mai in ritardo è nel tentativo di provare a cambiare la realtà”: è l’opinione dell’europarlamentare Raffaele Fitto (DIt).