Paura nella notte, rogo divampa nell’abitazione di madre e figlia: salve perchè fuori casa. Mistero sulle cause

CARMIANO (Lecce) – Rincasa con il fidanzato e trova la sua abitazione avvolta dalle fiamme. Si è materializzata così la paura, poco prima di mezzanotte a Magliano, frazione di Carmiano dove un misterioso incendio è esploso all’interno di un appartamento situato lungo via Trappeto.

Ad accorgersi del rogo e lanciare l’allarme intorno alle 23.30 è stata la figlia 18enne della padrona di casa, una cameriera 42enne che al momento dell’accaduto era fuori per lavoro. La ragazza stava rientrando a casa in compagnia del fidanzato quando si è ritrovata davanti agli occhi l’inferno di fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo, che ha investito gli interni dell’abitazione creando seri danni ad arredi e pareti.

L’incendio però non ha messo in pericolo la stabilità dell’edificio, che non è stato dichiarato inagibile. Domate le fiamme sono scattati gli accertamenti ed i sopralluoghi dei caschi rossi in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Campi Salentina, a cui sono affidate le indagini relative all’accaduto coordinate dal Capitano Alan Trucchi.

Al momento pare che l’origine e la natura del rogo siano ancora avvolte nel mistero. Gli investigatori non escludono alcuna pista e questa mattina hanno effettuato nuove verifiche per cercare di raccogliere ulteriori elementi finalizzati a risalire alla matrice dell’incendio.

Anche per questo sono state ascoltate le due donne, che vivono sole in casa, con lo scopo di comprendere se di recente abbiano avuto screzi o questioni personali con qualcuno. Entrambe però hanno dichiarato ai militari di non nutrire alcun sospetto e di non aver ricevuto minacce. Gli investigatori stanno ora setacciando la via alla ricerca di eventuali sistemi di videosorveglianza che possano aver ripreso l’accaduto.