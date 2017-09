Lupiae ed Sgm, il Tar boccia il Comune. Salvemini: “Faremo nuovo bando”. Centrodestra: “Spoil system per posizionare uomini di fiducia”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il TAR di Lecce con due sentenze pubblicate ieri ha accolto i ricorsi degli amministratori delle partecipate Lupiae Servizi ed SGM.

Il presupposto del provvedimento impugnato era l’automatica decadenza della nomina degli amministratori a seguito della elezione del nuovo Sindaco. Nel bando indetto dal Comune per la selezione dei nuovi vertici delle partecipate si evidenziava, infatti, che “l’elezione del sindaco si ripercuote automaticamente sulle nomine effettuate durante il precedente mandato elettivo, in applicazione della regola del diritto comune che esige che non solo i poteri del rappresentante siano conferiti dal rappresentato ma che persista il rapporto fiduciario fra l’uno e l’altro”.

“Prendiamo atto – afferma il sindaco di Lecce Carlo Salvemini – sulla scorta di questo pronunciamento l’amministrazione predisporrà il nuovo avviso pubblico che terrà conto dei rilievi del Tar, il quale ha comunque precisato, in entrambe le sentenze, che ‘appare legittimo che il Comune, prima della scadenza del mandato, emani un avviso pubblico finalizzato ad acquisire la disponibilità di amministratori in modo da evitare che, alla scadenza del mando o alla revoca degli amministratori in carica, l’esercizio delle funzioni gestionali dell’ente possa subire un pregiudizio’”.

“La leggerezza di tale posizione si è manifestata da subito giuridicamente incomprensibile ed evidentemente dettata da logiche superficiali e non tese al principio della buona amministrazione della cosa pubblica. Il TAR ha giustamente rigettato tale interpretazione; così come non poteva non accogliere anche il motivo di ricorso che sollevava l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui, senza alcun giustificato motivo, precludeva agli amministratori in carica di partecipare all’avviso pubblico. Alla luce delle odierne pronunce, emerge la necessità che l’agire amministrativo non si lasci prendere dalla tentazione di occupare tutte le caselle ad ogni costo, attuando esclusivamente scelte che seguono logiche politiche di spartizione e/o di propaganda e, quindi, non di sostanza”, si sottolinea in una nota dell’associazione MoviMenti che supporta l’attività politica di Mauro Giliberti, già candidato sindaco del centrodestra.

Il consigliere comunale Dit ed ex assessore Andrea Guido evidenzia: “Il tanto decantato ‘spoil system’, dunque, altro non è stato che una inutile illusione da parte di chi se ne voleva servire per raggiungere il proprio scopo, quello cioè di provvedere in tempi stretti al posizionamento di propri uomini di fiducia nella stanza dei bottoni di SGM e Lupiae”.