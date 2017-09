L’oroscopo per oggi venerdì 22 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Venere prende in mano le redini del tuo venerdì, lavoro ma anche ritmi più umani, l’umore è alto e anche la giornata lavorativa volerà. A casa ti aspetta una sorpresa, di certo sei una persona molto amata e soprattutto sai farti amare.

TORO – Oggi tutto è possibile, oggi vedi il bello, vedi possibilità, opportunità, sogni realizzati. Oggi sorprenderai tutti e anche te stesso: quanto vigore oggi, quanta forza, allegria, emozione, entusiasmo, quanta voglia di fare, creare, vivere. La Luna splende.

GEMELLI – Non è più propriamente estate, non è più caldo come piace a te e forse sarebbe bene fare una bella cura di vitamine, un carico di energie e forza in vista dell’autunno. Non sarà anche tempo di scegliere se iscriversi in palestra o in piscina?

CANCRO – Pensa e rifletti su ogni parola e sulle possibili conseguenze di una frase solo apparentemente innoqua. Ne va della serenità professionale e familiare. Attenzione all’impulsività. Saturno non è amico dunque evita pericolosi scivoloni.

LEONE – La consapevolezza che oggi forse la tua vita è esattamente come l’avevi immaginata e desiderata ti darà quel senso profondo di appagamento che ti farà sentire in pace con il mondo e soprattutto con chi forse non aveva poi molta fiducia in te. Emozioni forti.

VERGINE – Oggi meglio evitare sorprese e cambi di programma. Ami i cambiamenti, sempre, ma non oggi. Eppure dovrai affrontarli cercando di limitare i danni. Giove ti invita a essere prudente e a pensare qualche minuto in più prima di agire.

BILANCIA – Ah l’amore, tanto mentale quanto fisico, tanto profondo quanto effimero talvolta. Oggi rischierai di mettere a repentaglio la storia che stai vivendo. Ne vale davvero la pena? Tu così totalitario, o tutto o niente, non sarà che pensi di aver tutto e forse non hai nulla? Il desiderio di altro forse cela la fine di quello che credevi essere l’amore per sempre.

SCORPIONE – L’amore conta. Se siete insieme da sempre, oggi forse vi guarderete negli occhi come non accadeva da tanto e troverete ancora la voglia di stare insieme. Se hai una storia ormai solida oggi forse prenderete insieme decisioni importanti per un possibile matrimonio o per un figlio.

SAGITTARIO – Senti che questa settimana e il suo trend positivo vanno goduti e vissuti fino all’ultimo minuto. Il weekend è alle porte e tu non riesci a pensare ad altro. Cerca però di restare concentrato sul lavoro e appena finisci, via di idee e programmi per la serata e non solo. Questa settimana ha ancora in serbo per te grandi sorprese.

CAPRICORNO – Eh si le storie d’amore non sono il tuo forte. Fai capire senza mezzi termini cosa provi, lui o lei al massimo ti diranno di ‘no’. Marte ti invita al coraggio. Se vuoi conquistare qualcosa devi combattere o anche solo dichiarare il tuo interesse.

ACQUARIO – Lavoro no stop! Si lavora duro e forse dovrai anche affrontare qualche difficoltà mica da poco, motivo per cui dovrai organizzare una serata leggera e di compagnia, frizzante e sorridente. Giove e Venere con la Luna sapranno farti dormire sonni sereni.

PESCI – Prova ad affrontare tutto con un po’ di leggerezza e filosofia e non con i soliti pugni al muro. Marte ostile, nulla di grave o preoccupante, ma dovrai rivedere certi tuoi comportamenti se vorrai chiudere la settimana in serenità e godere di un weekend di puro benessere.