Controlli a largo raggio, denunce e patenti ritirate per alcol e droga

TRICASE (Lecce) – Denunce e patenti ritirate, anche ad un ciclista in stato di ebrezza.

E’ il risultato dei servizi coordinati di controllo del territorio attuati dai carabinieri della compagnia di Tricase, finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati predatori, allo spaccio e consumo delle sostanze stupefacenti, nonché i servizi di controllo alla circolazione stradale con particolare attenzione al fenomeno della guida in stato di alterazione psico-fisica.

Quattro le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, accompagnate da relative denunce penali. In particolare, S. L., alessanese 51enne, dopo aver impattato contro un ulivo a bordo carreggiata, è stato sottoposto ad accertamento alcolemico con un tasso di 2,09 grammi per litro.

Il Norm è intervenuto anche ad Alessano, nei pressi dell’incrocio fra via stazione e via Papulli per un sinistro stradale tra una Mercedes condotta da M. S., 34enne di Nardò, e una Ford. Anche in quel caso, l’accertamento alcolemico a carico di una delle parti è risultato essere di 1,51 grammi per litro. Sempre il Nucleo Radiomobile di Compagnia è intervenuto per una segnalazione di un uomo caduto dalla propria bicicletta a seguito di tamponamento da parte di una Ford Fiesta condotta da A.M. Anche in questo caso, gli accertamenti etilometrici effettuati dalla pattuglia intervenuta sul posto hanno riscontrato a carico del M.P. di Tricase, conduttore della bicicletta, un tasso alcolemico di 1,2 grammi per litro, mentre l’autista della Ford, successivamente visitato presso l’ospedale di Tricase, è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti.

Una donna è stata invece deferita in stato di libertà per il reato di “lesioni stradali” per aver investito un uomo a bordo di uno scooter, il quale ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni, all’altezza di un incrocio a Montesardo per non aver rispettato la precedenza.

C.P. 41enne di Corsano è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, poiché, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 20 piante di marijuana, 10 grammi di marijuana ben essiccata e un bilancino di precisione, oltre che di tutto il materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Tra le segnalazioni alla competente autorità amministrativa si annoverano:

M.M. 20enne di Tricase (Le), trovato in possesso di uno spinello di marijuana; S.S. 21enne di Gagliano del Capo, trovato in possesso di oltre un grammo di marijuana.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno anche nel fine settimana, impegnando come di consueto sia militari in uniforme che in abiti borghesi, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo.