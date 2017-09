Cerignola Caput Granfondo: domenica sui pedali tra Puglia e Basilicata

Share 0 Share 0 Share 0

CERIGNOLA (Foggia) – Si profila un gran numero di adesioni (490) alla Fondo Città di Cerignola in programma domenica 24 settembre con l’organizzazione a cura dell’Asd Cicogna-Lanotte Bike per dare vita ad una manifestazione che si annuncia di ottimo livello per il gran finale dei circuiti Giro dell’Arcobaleno, Centro Italia Tour e Giro delle Regioni d’Italia Csain (Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia).

Il tracciato misura 120 chilometri e unisce la valle dell’Ofanto, le alture del Basso Tavoliere e l’Alto Vulture sconfinando in Basilicata tra Barile, Rapolla e Lavello prima di fare ritorno a Cerignola sede di partenza e di arrivo.

Cerignola è il comune capofila dell’evento granfondistico che trova sempre pieno appoggio da parte dell’amministrazione comunale con in testa l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Carlo Dercole: “Ringrazio molto l’Asd Cicogna-Lanotte Bike per l’impegno che dedicano verso questa manifestazione a sfondo extra-regionale per il coinvolgimento della Basilicata. Cerignola è il centro dello sport in Capitanata e tra le varie discipline sportive il ciclismo ha un posto importante perché come amministrazione comunale stiamo spingendo molto all’uso della bicicletta che ha portato alla realizzazione di una pista di mountain bike dove pedalare in sicurezza. Nell’arco di un biennio abbiamo sostenuto le nostre associazioni sportive cittadine e un grazie particolare lo dobbiamo a Michele Piacquadio e a Matteo Lanotte che incarnano lo spirito dei veri cerignolani che si rimboccano le maniche e riescono a fare qualcosa di bello per la nostra città.”

Il liceo scientifico statale in via Benedetto Croce, nei pressi del palazzetto dello sport, ospita tutto il cuore pulsante della manifestazione: dal ritrovo degli atleti alla partenza (ore 9:00), passando per il pasta party finale e le premiazioni.

Le iscrizioni sono sempre attive su Tempogara al link http://www.icron.it/services/icronGO/elencoiscrittipubblico.php?idgara=2017047 alla quota di 25 euro entro il 23 settembre e 30 euro la mattina prima della partenza.

Ogni iscritto, all’atto del ritiro dei numeri di gara, riceverà un ricco pacco gara contenente i prodotti della Multipower, la pasta Barilla e tanti prodotti tipici locali che renderanno ancora più invogliante la partecipazione alla quarta edizione della Fondo Città di Cerignola.