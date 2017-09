Rifiuti di ogni genere abbandonati nelle campagne di Nardò: grazie alle “fototrappole” scattano 70 multe

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Pensavano di agire indisturbati e, anche per questo, con totale tranquillità e noncuranza abbandonavano rifiuti di ogni genere nelle campagne per poi dileguarsi, convinti di passarla liscia. Ed invece la presenza di moderni “occhi elettronici” non solo ha permesso di immortalarli, ma anche di punirli come previsto dalla legge per la loro condotta senza scrupoli.

Continua senza sosta nel territorio di Nardò l’attività di controllo e monitoraggio ambientale grazie all’utilizzo delle “fototrappole” di ultima generazione, impiegate dal corpo di polizia locale al fine di contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni specie. Gli agenti guidati del comandante Cosimo Tarantino, di concerto con l’autorità giudiziaria, infatti, sono impegnati in una serie di attività finalizzate al controllo remoto delle zone più a rischio individuate come “siti sensibili” e sparse sull’intero territorio comunale.

Dalle immagini acquisite dai dispositivi continuano ad emergere, purtroppo, le pessime abitudini di cittadini e di altre persone provenienti da comuni vicini che sono colti in flagranza di illecito e spesso vengono segnalati anche per il mancato assolvimento dell’obbligo di pagamento della Tari. Dall’inizio dell’anno a oggi, 70 sono gli “sporcaccioni” finiti nel mirino delle foto trappole, nei confronti dei quali sono stati elevati verbali con sanzioni amministrative per violazioni alla vigente normativa nazionale e locale in materia ambientale.

“Voglio continuare a sperare – ha detto l’assessore alla Polizia Locale Ettore Tollemeto – che agendo attraverso sensibilizzazione e repressione si riuscirà finalmente a contrastare con efficacia il popolo degli sporcaccioni”. E per farlo il Comune di Nardò non ha badato a spese acquistando gli unici mezzi che, soprattutto nelle zone di campagna e più isolate, quindi altamente sensibili per quanto concerne tale fenomeno, consentono di stanare i trasgressori.

Le “fototrappole” sono totalmente autoalimentate, dotate di ampia memoria rimovibile e di sensori notturni, che peraltro possono essere smontate e rimontate con estrema rapidità e facilità. Questi occhi elettronici, aggiunge l’assessore Tollemeto, “ci consentono di individuare solo una parte dei trasgressori, ma ritengo siano un ottimo deterrente” dato che “il nostro territorio, com’è noto, è molto vasto e monitorarlo tutto, ogni giorno, è impossibile”.

Il problema però è all’origine e sta nell’inciviltà. “Purtroppo c’è una tendenza perversa di chi deve liberarsi di rifiuti e lo fa abbandonandoli indiscriminatamente ignorando – prosegue Tollemeto – non so se consapevolmente o meno, il fatto che Bianco Igiene Ambientale offra un servizio gratuito di ritiro a domicilio, oltre alla disponibilità del centro di raccolta presso cui è possibile conferire qualsiasi cosa. Spesso si tratta di evasori che per fortuna tramite gli accertamenti riusciamo a far emergere per la prima volta. Noi continueremo, senza sosta e senza tolleranza alcuna, a utilizzare le “fototrappole” che sono uno strumento efficace per il contrasto a questi nemici dell’ambiente e del territorio. Anzi, ne compreremo altre per allargare il monitoraggio e mettere il fiato sul collo degli sporcaccioni”.