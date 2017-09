Oltre 3 ore di ritardo per il volo Bari-Berlino: Ryanair condannata a risarcire 4 giovani salentini

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Una somma di 2mila euro totali, oltre interessi e spese legali. E’ la somma che la compagnia irlandese Ryanair dovrà risarcire a 4 giovani turisti salentini per i problemi e i disagi che hanno dovuto affrontare in seguito al ritardo di 3 ore del volo Bari-Berlino.

Con la sentenza pubblicata ieri n. 4048/2017, il giudice di pace di Lecce, l’avvocato Raffaele Carluccio, ha integralmente accolto le istanze avanzate dai legali del team Codici Lecce, avvocati Giovanni De Donno e Stefano Gallotta, che hanno fornito consulenza e assistenza legale alle vittime.

I fatti risalgono all’11 gennaio scorso, quando il volo FR4086, con partenza prevista da Bari Palese alle 17.20 ed arrivo all’aeroporto di Berlino Schonefeld alle 19.35, a causa del notevole ritardo accumulato per cause imputabili alla compagnia, è atterrato a Berlino Schonefeld alle 22.45 dello stesso giorno, con 3 ore e 10 minuti di ritardo rispetto all’orario originariamente previsto.

Così, i quattro giovani turisti, alla loro prima esperienza di viaggio all’estero senza genitori, hanno perso la navetta “Airport Bus Express”, che smette di funzionare alle 23, raggiungendo a propria spese l’albergo di Berlino solo in piena notte, senza poter cenare e perdendo la prima serata del già breve soggiorno nella capitale tedesca.

In assenza di riscontro alle proprie legittime richieste risarcitorie nei confronti del vettore irlandese, i ragazzi si sono rivolti a Codici Lecce.

La Ryanair dovrà risarcire per i danni richiesti ciascun passeggero con 500 euro, per 2mila euro totali, di cui 400 per indennizzo contrattuale e 100 per i disagi sopportati ex art. 12 Reg. CE 261/2004, oltre interessi e spese legali.

Evidenzia l’avvocato Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce e responsabile dello sportello Codici whatsapp (338.4804415), in questi giorni subissato di richieste di aiuto per i voli cancellati da Ryanair, che “la Corte di Giustizia Europea ha da tempo stabilito che i passeggeri di voli giunti in ritardo sono assimilabili ai passeggeri dei voli cancellati, per quanto riguarda il diritto alla compensazione pecuniaria, se detti voli raggiungono la destinazione finale oltre tre ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, per importi che variano tra 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta. Inoltre, anche alle vittime dei ritardi aerei spetta il rimborso per le spese eventualmente sostenute a causa del ritardo e il risarcimento per i disagi sopportati, come riconosciuto anche dall’odierna pronunzia. Quanto agli eventi di questi giorni – prosegue Gallotta – da alcune segnalazioni è emerso che altre compagnie, a seguito delle cancellazioni dei voli Ryanair, avrebbero aumentato a dismisura i prezzi dei biglietti per i voli concomitanti con quelli soppressi. Qualora tale dato dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una gravissima speculazione che provvederemo a denunziare senza indugio al Garante e all’ENAC, in quanto costituirebbe l’ennesima beffa per i tanti viaggiatori, già vessati dalle cancellazioni seriali di questi giorni”.