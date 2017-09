[video] – L’ultimo saluto a Noemi. Mons. Angiuli ai giovani: “Aprite il vostro cuore”

Share 0 Share 0 Share 0

SPECCHIA (Lecce) – “Vi supplico: aprite il vostro cuore e svelateci i vostri sentimenti”.

Questa l’esortazione ai giovani del vescovo mons. Vito Angiuli durante l’omelia per i funerali della 16enne Noemi Durini, scomparsa il 3 settembre, il cui cadavere è stato rinvenuto nelle campagne di Castrignano del Capo dieci giorni dopo, in seguito alla confessione del suo omicidio di cui si è autoaccusato il fidanzato 17enne.

Un discorso accorato, sentito, quello del Vescovo, con un’attenzione particolare rivolta agli adolescenti che, come la vittima, rischiano di rimanere schiacciati dai loro pensieri e difficoltà.

Nella Chiesa Madre di Specchia, gremita di gente, risuonano le parole di conforto pronunciate dal prelato per i familiari straziati dal dolore.

“Ciò che è accaduto a vostra figlia e alla vostra famiglia potrebbe accadere ad altre ragazze e ad altre famiglie. Anzi, accade sempre più spesso. L’uccisione di una donna si ripresenta, nel nostro tempo, con sempre maggiore frequenza. Cambiano gli scenari e le motivazioni, differiscono le età e le condizioni sociali, ma l’efferatezza, la crudeltà e la ferocia si ripropongono in modo similare. Sorgono allora spontanee alcune domande: cosa sta accadendo alla nostra società? Perche, nonostante il tanto parlare, la donna non è ancora rispettata? Perché noi adulti non sappiamo cogliere il desiderio di vita che è presente nei giovani? Perché sempre più spesso essi si sentono soli e, il più delle volte, non trovano chi ha tempo da dedicare a loro per ascoltarli e dare orientamenti per il loro cammino?”.

Ed ecco, appunto, dopo gli interrogativi, l’esortazione ai giovani: “Vi supplico: aprite il vostro cuore e svelateci i vostri sentimenti. Anche quando vi sembra che siamo freddi e insensibili, distaccati e incapaci di capirvi, non rifugiatevi nella solitudine del vostro mondo, ma lasciateci intravedere l’immenso desiderio di bene che alberga dentro di voi. Affrontate con coraggio la vita. Certo, siete immersi in una società difficile e complessa. Non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà e non desistete dal vostro impegno. I sacrifici che farete non saranno vani e infruttuosi. Appoggiatevi al nostro braccio e camminiamo insieme. La strada è lunga. Camminando mano nella mano, sarà possibile raggiungere la meta”.

“Sappiamo che in un momento tragico come questo è difficile tenere a freno il rancore e l’amarezza”, ha poi aggiunto rivolgendosi ai genitori. “Il lutto può generare torpore e stordimento, ricerca affannosa nei ricordi e nella memoria di ogni piccolo tratto della persona amata, desiderio di incontrarla nuovamente nei luoghi che frequentava. È possibile, forse, nutrire sentimenti di astio e di risentimento nei riguardi di chi ha portata via troppo presto vostra figlia”.

“È difficile elaborare il lutto di una figlia morta ancora adolescente, in un’età così giovane. È un evento destabilizzante e devastante. Vanno in frantumi il futuro, i sogni, i progetti. Muore una parte della vostra vita”. “Per questo, cari genitori e familiari di Noemi, vi siamo vicini e ci sentiamo partecipi del vostro dolore – ha proseguito monsignore Angiuli- . La morte di vostra figlia ha colpito l’intera comunità, l’intera Nazione. Ognuno di noi è stato toccato nel profondo dell’anima. Si è generato così una sorta di comunanza che è compassione, un desiderio di prendere, per quanto è possibile, la vostra croce sulle nostre spalle e di portarla insieme con voi”.

Presenti alle esequie il governatore Michele Emiliano, l’assessore Loredana Capone, i sindaci di Specchia, Rocco Pagliara, di Alessano, Francesca Torsello, di Castrignano del Capo, Santo Papa, i parenti e tanta, tantissima gente comune, tanti amici, venuti a salutare per l’ultima volta Noemi.

All’uscita della bara dalla chiesa, tanti palloncini bianchi sono stati fatti volare in cielo, il dolore della comunità si è sciolto in un lungo applauso.