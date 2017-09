Trovare lavoro in Puglia, si può: ecco tutti i consigli

Share 0 Share 0 Share 0

Oggi trovare lavoro in Puglia, e in Italia in generale, non è cosa semplice. La disoccupazione è infatti una delle più grandi piaghe del nostro tempo, specialmente per quanto riguarda la regione Puglia. Ma questo problema, al di là di quanto possano pensare in molti, non riguarda solo i giovani. Per via della crisi economica, sono anche numerosi gli over 40 costretti ad abbandonare le aziende per via del fallimento. E come già accennato, in Puglia questa situazione è più radicata rispetto alle altre regioni italiane: il tasso di occupazione è al 44%, dunque ben al di sotto delle medie europee e il tasso di disoccupazione giovanile è al 58%. Eppure una speranza c’è: soprattutto grazie alle potenzialità di Internet o alla riqualificazione professionale.

Trovare lavoro grazie a Internet: come fare?

Internet è il luogo ideale per abbattere i confini e per creare un network di conoscenze tale da poter aumentare le chance professionali. Inoltre, sulla rete non mancano le opportunità per rendere più attrattiva la propria figura. Grazie ai siti web, è infatti possibile creare un portfolio, presentando un curriculum digitale e accattivante. Inoltre, Internet è pieno di consigli utili per trovare lavoro, come testimoniato dai tanti articoli sul blog di Jobrapido: un’ottima risorsa per avere tante informazioni pratiche e per leggere le testimonianze e i consigli di chi ci è riuscito.

Da non sottovalutare nemmeno l’ampio ventaglio di scelte: la rete ospita diverse aziende presenti con il loro sito web. Il che consente ad esempio di approfondire i loro campi d’azione e di verificare se sono presenti delle posizioni aperte. O persino di inviare autocandidature. Infine, il web mette a disposizione numerosi strumenti digitali per realizzare progetti: un modo molto efficace per dimostrare le proprie competenze, con qualcosa di pratico.

Trovare lavoro dopo i 40 anni: è possibile?

Molti over 40 oggi sono costretti ad affrontare la disoccupazione: le aziende chiudono i battenti e sono tanti gli italiani che si trovano a doversi reinventare. Ma è possibile farlo con successo? Sì, perché la società di oggi non chiude le porte a nessuno. In presenza di certe competenze, una seconda chance viene offerta a chiunque al di là dell’età. Un modo per dare nuovo slancio alla propria carriera è seguire un corso di riqualificazione professionale: questo è fondamentale se si vuole cambiare settore e acquisire un know-how moderno.

Inoltre, un 40enne disoccupato deve necessariamente informarsi in proprio: studiando il mercato, è possibile capire in quali nicchie conviene rimettersi in gioco. Ma trovare lavoro dopo i 40 anni significa innanzitutto cambiare prospettiva: le cose sono cambiate e sono richieste idee fresche e innovative. Ad esempio, durante i colloqui è inutile vergognarsi della propria età: il consiglio è di tramutarla in esperienza e sicurezza, agli occhi dei selezionatori. Infine, rivolgersi a un mentor è sempre una buona idea: un professionista che sa come valorizzare le competenze di chiunque.