Renzi a Lecce per la presentazione del suo libro. Dialogano con lui Bellanova e Stefàno

LECCE – Il segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi sarà ospite a Lecce, nell’ambito delle iniziative “I Dialoghi de La Puglia in più”, per presentare il suo ultimo libro “Avanti, perché l’Italia non si ferma”, edito da la Feltrinelli.

L’appuntamento è per venerdì 22 settembre, a partire dalle ore 20.30, nella cornice del Teatro Romano, in via Arte della Cartapesta.

L’altra sua visita a Lecce risale al settembre 2016, un anno fa: in quell’occasione, ancora da premier, venne al Teatro Politeama – eludendo stampa e contestatori – ad illustrare le ragioni del “sì” al referendum costituzionale, che avrebbe clamorosamente perso tre mesi dopo, dando poi le dimissioni.

Dialogheranno con l’autore: il senatore Dario Stefàno, presidente della Giunta Elezioni e Immunità del Senato, il viceministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova e Paola Moscardino, giornalista de La7.

L’occasione sarà utile per affrontare i temi proposti nel libro, quindi – come è nello stile dell’ex premier – non mancheranno aneddoti, riflessioni esposte in stile avvincente, ma anche affondi e stilettate nei confronti degli avversari: centrodestra e Cinque Stelle in primis, ma anche quella parte di sinistra che non considera più il Pd un alleato, quella definita nella visita dello scorso anno “vecchia guardia”. Ma l’evento sarà anche il momento in cui Renzi cercherà di sottolineare quanto fatto dal suo governo, a guida dem.

Il segretario nazionale Pd sarà chiamato a rispondere su alleanze, errori fatti, proposte politiche per il futuro, battaglie ancora da combattere, sfide aperte.

A fargli da sponda ci penserà il viceministro Teresa Bellanova, con cui la sintonia negli ultimi anni è stata totale. Renzi ha più volte speso parole di stima per lei, per il suo impegno sul fronte delle tante vertenze occupazionali aperte nel Paese. E lei ha sempre dimostrato di svolgere con dedizione il compito, sia con Renzi premier, sia con il successore Gentiloni.

Interessante sarà osservare il dialogo tra Renzi e Stefàno: quest’ultimo, che presiede il movimento La Puglia in più, sostiene che un centrosinistra senza Pd non sia possibile.

In questo quadro, la visita di Renzi nasce, come è ovvio, non solo dal desiderio di presentare il suo libro in giro per il Paese, ma anche dalla necessità di lanciare un segnale ad amici e avversari: come dire che il Pd – il suo Pd – non è morto. E si candida a guidare nuovamente il Paese.