Noemi: a Specchia è lutto cittadino. Allestita camera ardente, nel pomeriggio i funerali

Share 0 Share 0 Share 0

SPECCHIA (Lecce) – A Specchia oggi è la giornata del lutto e del dolore. Saranno celebrati questo pomeriggio alle 16 nella Chiesa Madre del piccolo centro del Basso Salento i funerali di Noemi Durini, la 16enne scomparsa il 3 settembre il cui cadavere è stato rinvenuto nelle campagne di Castrignano del Capo dieci giorni dopo, in seguito alla confessione del suo omicidio di cui si è autoaccusato il fidanzato 17enne.

La bara bianca con i resti della ragazza è arrivata nella serata di ieri nella sua casa di via Madonna del Passo, dopo l’adempimento delle pratiche burocratiche in conclusione dell’autopsia effettuata nel pomeriggio dal medico legale Roberto Vaglio. L’esame non ha ancora sciolto i dubbi sulla morte di Noemi, su cui restano ancora molti punti interrogativi sia sulle cause che sull’arma del delitto che solo ulteriori esami ed accertamenti potranno chiarire.

I risultati dell’esame saranno consegnati alla Procura dei minori di Lecce entro sessanta giorni, considerato che sono molti gli accertamenti da effettuare dopo il prelievo di tessuti e organi, nonché sui tamponi effettuati sul corpo. Sono stati disposti esami tossicologici e anche tutte le ricerche finalizzate a verificare la presenza del dna di altre persone. Si cercano sia tracce del fidanzato (che ha raccontato di avere avuto con Noemi un rapporto sessuale prima dell’omicidio) sia di altre persone, che potrebbero avere avuto responsabilità nel delitto.

Ad accogliere il feretro della 16enne al suo arrivo a Specchia, centinaia di persone commosse che sono rimaste in attesa davanti alla casa in cui viveva con la madre e la sorella e da cui è scomparsa il 3 settembre. In testa il sindaco di Specchia, Rocco Pagliara, che per oggi ha proclamato il lutto cittadino. La mamma Immacolata Rizzo ha voluto che il feretro fosse sistemato nella sua abitazione per poterla vegliare per l’intera notte.

Questa mattina la bara bianca è stata trasferita nel Centro Capsda di Specchia, dove era stato creato il Centro di coordinamento per le ricerche prima della scoperta del cadavere, dove è stata allestita la camera ardente. Una grande foto di Noemi sorridente, occhiali dalla montatura nera e rossetto scuro, campeggia sopra la bara che contiene i suoi resti.

La madre della ragazza sta ricevendo la lunga processione di amici, parenti, compaesani, giunti a porgere l’estremo saluto a sua figlia, con al fianco l’ex marito Umberto Durini e la figlia maggiore Benedetta, che il 28 settembre dovrebbe discutere la tesi di laurea all’Universita di Reggio Emilia. Intorno alle 15 la salma verrà condotta nella chiesa madre di Specchia, dove il vescovo della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli, celebrerà le esequie.

Intanto una raccolta fondi è stata lanciata da Agnese Maisto, una delle professoresse della 16enne. Il denaro servirà per finanziare la creazione di un centro territoriale per la prevenzione e la cura di varie forme di disagio e disabilità, che sara intitolato a Noemi Durini. “Il paese di Specchia è profondamente segnato – ha detto l’insegnante – ma intende reagire nel segno della solidarietà, mettendo da parte l’odio e i propositi di vendetta”.

“Non lasceremo sola Imma – ha aggiunto – Vogliamo contribuire a rendere vivo il ricordo di Noemi per restituire dignità a una morte barbara e violenta e forse solo una giustizia senza ombre può recuperare una dimensione umana necessaria in questi casi”. La professoressa Maisto ha quindi spiegato che sono stati aperti due conti correnti (uno in una banca e uno alla Posta) per dare la possibilità ai cittadini di contribuire a una raccolta fondi, “per realizzare il sogno di Noemi di aiutare gli altri”.