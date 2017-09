Moto GP: ad Aragon potrebbe tornare in pista Valentino Rossi

Share 0 Share 0 Share 0

Il mondiale dedicato alla Moto GP è ufficialmente entrato nella parte finale e più avvincente, alla fine del campionato mancano infatti soltanto 5 corse ed il tutto è ancora apertissimo. In vista del prossimo GP di Aragon però la vera notizia è quella del possibile ritorno in pista di Valentino Rossi.

Il pilota della Yamaha ha infatti disputato qualche giro di prova a Misano per verificare le condizioni della sua gamba (frattura della tibia e del perone soltanto 18 giorni fa) e giusto oggi effettuerà gli ultimi controlli per ottenere anche il via libero dai medici. Valentino per via di questo infortunio ha dovuto rinunciare alla corsa di Misano, lasciando dei punti fondamentali alla corsa al titolo mondiale. Attualmente sono ben 42 i punti che separano Rossi dalla prima posizione in classifica, posizione occupata dal duo Marquez-Dovizioso, e saltare un’altra gara potrebbe essere l’addio definitivo al titolo di questa stagione.

Se il pilota italiano non dovesse farcela lascerebbe il posto a Michael van der Mark, posticipando il suo ritorno a Motegi, gara del 15 ottobre, con la speranza che il duo di testa non scappi troppo in classifica. La gara di Aragon, e le altre 4 rimanenti, sono anche uno sfizioso invito per gli scommettitori, in quanto su molti siti di scommesse online è infatti possibile fare la propria puntata sia sul vincitore del titolo mondiale e sia su quello delle singole corse. L’azzardo Valentino Rossi potrebbe quindi portare una bella vincita nelle “tasche” di chi ancora crede fortemente in lui, ma attenzione, anche le sorprese delle singole corse potrebbero portarvi tante fortune.

Come già detto più volte ormai mancano soltanto 5 gare alla conclusione di questo motomondiale, un mondiale che sicuramente sino all’ultima corsa potrà dire la sua. Non solo Marc Marquez ed Andrea Dovizioso, perché è vero che i due sono in testa con 199 punti ma devono stare attenti alle loro spalle, dove troviamo un Maverick Vinales distante solamente 16 punti. L’ultima gara disputata, quella di Misano, ha lasciato una grande conferma, ovvero che Marquez (vittorioso), nonostante qualche difficoltà iniziale, è pronto a mettere il “turbo” per cercare di confermare il titolo mondiale vinto lo scorso anno.

Occhio però anche alla classifica costruttori, lo scorso anno vinse la Honda di pochissimo davanti alla Yamaha, una sfida che si sta ripetendo anche quest’anno con il terzo incomodo Ducati. La Honda momentaneamente sta comandando con 5 punti di vantaggio sulla casa rivale giapponese della Yamaha ma l’Italia, con la sua Ducati, dista solamente 17 punti, e la pazza idea della doppia vittoria (team e pilota) ormai non è più un sogno.