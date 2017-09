L’oroscopo di oggi mercoledì 20 settembre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Al lavoro qualche dubbio e incertezza forse farà capolino. Un impegno così complesso che non sarà semplice trovare una soluzione. Eppure la troverai e sarà un altra freccia al tuo arco.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Una situazione lavorativa che davi per chiusa, assodata, conclusa come un successo, darà non pochi problemi e grattacapi, e avrai bisogni di grande controllo per gestire il tutto. Ci riuscirai, e sarà un successo.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Tu sei molto critico si sa, lui o lei però le studia tutte per darti qualcosa da criticare. E così, non si finisce mai. E così finisce che ti prende la stanchezza, metti distanze infinite tra te e il partner e nel mentre cerchi la strada del ritrono, l’aria è a dir poco tesa

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Ti sveglierai con un solo pensiero: controllare il saldo bancario. Dopo aver tirato un sospiro di soddisfazione, caricherai la tua carta di credito e via di shopping online o via al bancomat per un bel prelievo, e poi via di corsa a far girare l’economia… degli altri!

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Ti sei dato degli obiettivi ambiziosi, talmente alti che sarà difficile raggiungere la vetta usando le strade già note. Così, lavorerai di creatività, tenterai passi mai osati e sarai sulla vetta, ad altezze neanche lontanamente immaginabili per te stesso fino a ieri.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Audace e vibrante, sarai al centro dell’attenzione di tutti. Sfrutta il momento a tuo favore, al lavoro proponi il progetto che hai in testa da un po’ e sarà facile convincere tutti del suo valore e delle sue potenzialità. Oggi devi osare senza paura. Carpe diem.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Tanto grandi nel lavoro, quanto imbranati nella vita privata. Cara Bilancia, in amore sei una frana, certo ci sono le eccezioni, ma in generale, sei un bel rompicapo. Allora facciamo un giochino molto semplice: tu della Bilancia semplicemente non fai nulla, che vuol dire che neanche devi pensare, devi solo lasciarti trasportare dagli eventi, con leggerezza,ce la puoi fare?

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Amore e passione. Per te il contatto pelle a pelle è linfa vitale, sei un amatore, ti piace e hai voglia di amare, motivo per cui potresti anche facilmente tradire, purtroppo. Certo è che oggi il tuo partner non avrà da lamentarsi, instancabile, insaziabile, creativo come non mai, l’eros oggi è alle stelle, in tutti i sensi!

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): La tempesta dopo la quiete. Doveva essere una giornata come le altre, eppure accadrà qualcosa che richiederà tutta la tua calma e la pazienza che puoi per superare il problema, forse neanche così leggero come da iniziale ipotesi. Tutto si risolverà, e forse in serata ci berrai su, ma sarà una giornata da ricordare.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Ottimo lavoro di gruppo oggi. Ogni successo al lavoro sarà sicuramente frutto del tuo saper fare ma soprattutto del tuo saper lavorare in gruppo. Hai dei colleghi ottimi che oltre ad aver capito e accettato il tuo ruolo di leader, se non di ruolo di certo di fatto, ti riconoscono competenza e preparazione e sono fieri di poterti dare tutto il loro sincero supporto

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): La vita di coppia che nei primi due giorni della settimana è stata altalenante, oggi ritrova il suo equilibrio e la sua sfera sentimentale, erotica, emozionante. I rapporti non sono facili da gestire, ma ad un certo punto bisogna solo chiedersi se si vuole salvare quel rapporto oppure no.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Anche i rapporti con i colleghi non sono granchè. In qualche modo li hai irritati, forse anche perchè sei troppo ligio al dovere, all’onestà e alla precisione, ma oggi ogni tua forma di diplomazia è andata a farsi benedire, e ciao ciao alla calma e agli equilibri seppur apparenti.