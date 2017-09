Come la tecnologia sta cambiando il nostro modo di guardare la Tv

Share 0 Share 0 Share 0

Non solo aziende: la fase della digitalizzazione riguarda tutti noi. Questo è quanto accaduto, ad esempio, alla Tv: da anni, si è trovata al centro di autentiche rivoluzioni tecnologiche e digitali. In sintesi, oggi gli apparecchi televisivi sono in grado di collegarsi a Internet e di sfruttare sia lo streaming, sia i contenuti on demand. E questo discorso vale sia per le Smart TV che per le televisioni di vecchia generazione, che possono connettersi con device aggiuntivi. Anche se magari non ce ne siamo resi conto, oggi la Tv è quasi fantascientifica se paragonata a quella del decennio scorso.

Digitalizzazione: quanto è cambiata la Tv?

La Tv ha cambiato pelle e lo ha fatto velocemente. Il merito va alla possibilità di collegarla in rete, il che ad esempio consente la visione dei film in streaming. Ma va anche aggiunta la rivoluzione dei servizi on demand: le pay TV mettono a disposizione un’offerta completamente personalizzabile e, ancora una volta, legata alla possibilità di sfruttare Internet. Oggi guardare questi contenuti è semplice: basta attivare un account su una piattaforma streaming o sottoscrivere un abbonamento. Ma serve possedere una connessione stabile e veloce per scavalcare il problema del buffering e assicurarsi un video di alta qualità. Avere una connessione di questo tipo, però, è altrettanto facile: infatti, provider come Vodafone propongono numerose offerte per la fibra ottica, tutte molto vantaggiose. La velocità della connessione determina dunque la qualità di visione e anche la presenza di un video privo di scatti.

Abitudini televisive degli utenti oggi: i dati comScore

Come usufruiamo oggi dei contenuti video tramite le Tv? Secondo comScore, il trend dei contenuti in streaming continua ad essere molto forte in tutto il mondo. Al punto che Netflix, leader del mercato, vanta più di 50 milioni di abbonamenti. Poi, più si scende di età più appare viva questa rivoluzione in termini di modalità di fruizione: gli over-50 preferiscono la Tv classica, mentre i giovani preferiscono nettamente lo streaming. In mezzo troviamo gli over 34, che sfruttano paritariamente entrambe le modalità. Ma tendenzialmente, è ormai chiaro che gli italiani preferiscono i laptop e altri device mobili come smartphone e tablet alla tradizionale Tv.

Quali sono le piattaforme video più utilizzate?

Oltre a Netflix, è comunque possibile trovare svariate piattaforme o canali televisivi che oggi vantano share pazzeschi. Basti ad esempio pensare, in Italia, a emittenti come RaiPlay o come Witty TV: la piattaforma streaming di Mediaset. Ma la lista potrebbe continuare: abbiamo altri esempi di piattaforme molto gettonate, come Infinity (Mediaset) oppure Now TV. In entrambi i casi, a pagamento. Da sottolineare anche la presenza di nuovi player, come ad esempio Amazon Prime Video oppure VVVVID. In conclusione, non sono certamente scarse le opzioni a disposizione per gli italiani che amano lo streaming. Siano esse gratuite o previo abbonamento.