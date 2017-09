Caso Ryanair in Parlamento, interrogazione di Bruni e Zizza (DIT): “Salento ancora una volta isolato”

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – Il caso Ryanair arriva in Parlamento.

I senatori di Direzione Italia Francesco Bruni e Vittorio Zizza hanno presentato un’interrogazione urgente al Governo per chiedere “azioni concrete” in merito alla vicenda.

“La cancellazione dei voli da parte di Ryanair – afferma Bruni – crea l’ennesima penalizzazione per il Salento, che viene così tagliato fuori dai collegamenti nazionali e internazionali assicurati dal vettore irlandese, con gravissimi danni per i passeggeri, costretti a ripiegare su voli alternativi” pagando, magari, di più. Ammesso che si trovi un posto per la destinazione desiderata.

“Il Salento, ancora una volta, si trova così a fare i conti con un isolamento a cui è necessario porre rimedio. Fino ad ora la Regione Puglia, che pure concede importanti incentivi finanziari a Ryanair, non ha messo in campo alcuna azione per alleviare e risolvere i disagi dei passeggeri salentini. Il Governo, a fronte della ingiustificata e colpevole inerzia della Regione Puglia, deve urgentemente intraprendere le necessarie iniziative per ovviare all’incresciosa situazione, tutelare gli interessi dei consumatori ed evitare che un intero territorio sia tagliato fuori dai collegamenti nazionali e internazionali per oltre un mese”.

Ingenti i danni per i passeggeri, non solo economici. C’è chi parte per lavoro, chi per motivi di salute o familiari, chi vorrebbe finalmente andare in vacanza. Migliaia di persone infuriate, costrette a riorganizzarsi all’ultimo momento, non solo nel Salento: il problema è di rilievo internazionale.

Sul caso della compagnia aerea irlandese hanno presentato un’interrogazione urgente anche 25 senatori Pd, con primo firmatario Daniele Borioli, chiedendo al ministro di riferire in proposito e chiedendo garanzie in termini di rimborsi e risarcimento danni per i passeggeri.